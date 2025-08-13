Cinque grandi incendi in corso in Portogallo: il borgo storico Piódão circondato dalle fiamme

MeteoWeb

Cinque grandi incendi stanno infuriando oggi nel Portogallo settentrionale e centrale, combattuti da oltre 1.800 Vigili del Fuoco supportati da una ventina di velivoli, secondo la Protezione Civile. L’incendio che ha consumato più risorse è stato quello di Trancoso (Portogallo centrale), attivo da sabato 9 agosto, dove forti raffiche di vento hanno causato nuovi focolai durante la notte, minacciando i villaggi. Vicino ad Aldeia Nova, sotto una densa nube di fumo che copriva le strade del piccolo villaggio di case in pietra, gli abitanti hanno dato una mano ai Vigili del Fuoco. “Fa paura… ma siamo sempre pronti ad aiutarci a vicenda”, ha detto un agricoltore alla televisione Sic Noticias.

Un altro incendio è scoppiato questa mattina nella provincia di Arganil e si sta avvicinando minacciosamente al borgo di Piódão, nel distretto di Coimbra, uno dei borghi più caratteristici e meta turistica rinomata per le sue casette in scisto. Altri paesini della zona sono già stati evacuati, mentre Piódão risulta assediato dalle fiamme, che oltre 400 pompieri stanno cercando di domare con l’aiuto di 129 vetture e nove mezzi aerei. Gli abitanti e i numerosi turisti si sono riversati nella piazza centrale del villaggio, mentre le autorità hanno consigliato, soprattutto alle persone più anziane o con mobilità ridotta, di cercare rifugio in chiesa.

Critiche per la mancanza di risorse

Il Portogallo conta su due Canadair marocchini fino alla fine della settimana, dopo che due dei suoi velivoli si sono guastati. Di fronte alle critiche per la mancanza di risorse, il Primo Ministro Luis Montenegro ha assicurato ieri che il governo sta facendo “del suo meglio“, ribadendo che è stata mobilitata una forza di 15.000 agenti e che tutte le risorse disponibili sono in stato di massima allerta.

Dall’inizio dell’anno, gli incendi boschivi hanno distrutto oltre 63.000 ettari, secondo i dati provvisori dell’Istituto Nazionale di Gestione Forestale (ICNF). Durante gli incendi del 2017, che hanno causato più di cento vittime, circa 500.000 ettari sono andati in fumo.