Clarios amplia la rete di riciclo batterie in Europa: acquisiti tre impianti in Germania e Austria

MeteoWeb

Clarios, tra i leader mondiali nelle soluzioni avanzate per lo stoccaggio di energia, ha annunciato oggi una significativa espansione della propria presenza in Europa nel settore del riciclaggio delle batterie grazie all’integrazione di tre impianti a Freiberg e Braubach, in Germania, e ad Arnoldstein, in Austria. Questo accordo strategico rafforza la capacità di Clarios di recuperare e riutilizzare i materiali delle batterie, ribadendo il suo impegno a favore della circolarità e della produzione sostenibile nella regione Emea. Gli impianti, attualmente gestiti da Ecobat, “aggiungono alla rete di riciclo di Clarios – si legge in una nota – tecnologie collaudate e una grande competenza tecnica nel trattamento e nel recupero del piombo e del polipropilene”.

Questa integrazione aumenta notevolmente la capacità di riciclaggio interno dell’azienda e contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile a lungo termine, assicurala al contemporaneo a soddisfare le crescenti aspettative delle autorità di regolamentazione e dei clienti in materia di approvvigionamento responsabile e riutilizzo dei materiali.

Le prospettive

“Questa espansione segna una tappa importante nelle nostre attività europee”, ha dichiarato Werner Benade, presidente di Clarios per la regione Emea. “Rafforzerà la nostra infrastruttura di riciclaggio in Europa, migliorerà la resilienza della catena di approvvigionamento e contribuirà alla fornitura di materiali secondari di alta qualità, compresi quelli utilizzati nel nostro marchio di punta Varta, per soddisfare la crescente domanda di batterie avanzate a bassa tensione, favorire la transizione energetica nell’industria automobilistica e rafforzare la nostra supremazia nell’economia circolare”.