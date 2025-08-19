Clima, in Africa ondate di calore più lunghe e intense negli ultimi 40 anni: lo studio

MeteoWeb

Le ondate di calore in Africa sono diventate più calde, più lunghe e più frequenti negli ultimi 40 anni. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’Università dell’Illinois a Chicago e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment. La causa principale di questo cambiamento sarebbe attribuibile alle attività umane, in particolare all’aumento delle emissioni di gas serra e carbonio nero derivanti dalla combustione di combustibili fossili, secondo la ricerca.

Lo studio ha confrontato due periodi, 1950-1979 e 1985-2014, evidenziando un netto contrasto. Nel primo periodo, le ondate di calore erano deboli e poco frequenti, con circa l’80% dell’attività legata a cause naturali. Al contrario, nel periodo più recente, le ondate di calore sono diventate molto più comuni e durano fino a tre volte più a lungo, con le attività umane che sarebbero la causa principale.

I ricercatori sottolineano che l’Africa è particolarmente vulnerabile alle conseguenze di queste ondate di calore a causa di una scarsa capacità di infrastrutture di adattamento. Gli impatti sono estesi, colpendo l’agricoltura, i sistemi energetici e la salute umana.

Gli autori sperano che i loro risultati possano aiutare i responsabili politici e le comunità a sviluppare strategie efficaci di mitigazione e adattamento, come il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce.