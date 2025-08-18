Clima, alluvioni: dal 1950 in Europa vittime dimezzate grazie alle misure di protezione

MeteoWeb

Le misure di adattamento e protezione contro le alluvioni in Europa dal 1950 hanno ridotto le vittime correlate a questi eventi disastrosi del 52% e le perdite economiche del 63%. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dal Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) e pubblicato sulla rivista Science Advances. “La protezione dalle alluvioni e altre misure di adattamento hanno ampiamente compensato il crescente rischio di alluvioni dovuto ai cambiamenti climatici in tutto il continente dal 1950“, spiega Dominik Paprotny, ricercatore del PIK e autore principale dello studio di attribuzione pubblicato su Science Advances.

“La vulnerabilità è stata significativamente ridotta, ma i progressi nell’adattamento sono stati più lenti negli ultimi 20 anni, il che indica la necessità di ulteriori sforzi per prevenire un aumento delle perdite dovute alle alluvioni dovute ai cambiamenti climatici in futuro“.

Lo studio

Il team di ricerca ha esaminato 1.729 alluvioni verificatesi in Europa tra il 1950 e il 2020, confrontandole in scenari con e senza cambiamenti climatici e socioeconomici a partire dal 1950. Utilizzando i dati storici sui danni causati da questi eventi, i ricercatori sono stati in grado di dedurre anche i cambiamenti nel livello di protezione fornito da misure come dighe, argini, sistemi di allerta precoce e modifiche alle normative edilizie a livello europeo nel corso del tempo.

I loro risultati mostrano che l’aumento dell’esposizione ha dominato l’aumento dei danni. Tuttavia, il miglioramento delle misure di protezione e la riduzione della vulnerabilità hanno parzialmente compensato questa tendenza.

I risultati

Lo studio identifica i fattori alla base delle tendenze a lungo termine dei danni da alluvione in Europa, rivelando chiare differenze regionali: i livelli di protezione dalle alluvioni sono migliorati maggiormente nell’Europa occidentale e meridionale rispetto alle parti orientali e settentrionali del continente.

Inoltre, lo studio mostra che la vulnerabilità è diminuita in tutto il continente, con poche eccezioni, in particolare per la popolazione colpita in alcune parti dell’Europa orientale. Le perdite economiche assolute sono quasi raddoppiate, passando da 37 miliardi di euro tra il 1950 e il 1960 a 71 miliardi di euro nell’ultimo decennio. Tuttavia, rispetto al prodotto interno lordo dell’area di studio, l’impatto economico è diminuito significativamente in termini percentuali, attestandosi ora a circa un terzo di quello degli anni ’50. Questo perché la crescita economica a partire dagli anni ’50 ha superato l’aumento dei danni.

“Possiamo ridurre i danni attraverso l’adattamento, ma l’adattamento ha i suoi limiti”, afferma Katja Frieler, responsabile del progetto internazionale di intercomparazione dei modelli di impatto climatico ISIMIP presso il PIK e coautrice dello studio. “Con l’aumento del riscaldamento, ci stiamo avvicinando a quei limiti. È importante monitorare costantemente i progressi nell’adattamento e gli impatti dei cambiamenti climatici, nonché ridurre rapidamente le emissioni globali di gas serra per mantenere gli impatti dei cambiamenti climatici entro limiti gestibili”.