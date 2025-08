Clima, così l’Europa sta rompendo la sua dipendenza dalla scienza americana

MeteoWeb

Secondo alcune interviste di Reuters, i governi europei stanno adottando misure per interrompere la dipendenza dai dati scientifici critici che gli Stati Uniti hanno storicamente reso disponibili gratuitamente al mondo e stanno potenziando i propri sistemi di raccolta dati per monitorare i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi. L’iniziativa, di cui non si è parlato in precedenza, rappresenta la risposta più concreta finora da parte dell’Unione Europea e di altri governi europei al ritiro del governo statunitense dalla ricerca scientifica sotto l’amministrazione del Presidente Donald Trump.

Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha avviato ingenti tagli di bilancio alla National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), ai National Institutes of Health, all’Environmental Protection Agency, ai Centers for Disease Control e ad altre agenzie, smantellando i programmi di ricerca su clima, meteorologia, geospaziale e salute e rendendo offline alcuni database pubblici.

Con l’entrata in vigore di questi tagli, i funzionari europei hanno espresso crescente preoccupazione per il fatto che, senza un accesso continuo ai dati meteorologici e climatici supportati dagli Stati Uniti, governi e aziende dovranno affrontare sfide nella pianificazione per eventi meteorologici estremi e negli investimenti infrastrutturali a lungo termine, secondo alcune interviste di Reuters. A marzo, più di una dozzina di Paesi europei hanno esortato la Commissione Europea a intervenire rapidamente per reclutare scienziati americani che hanno perso il lavoro a causa di questi tagli.

Alla domanda di commentare i tagli alla NOAA e le iniziative dell’UE per ampliare la propria raccolta di dati scientifici, l’Office of Management and Budget (OMB) della Casa Bianca ha affermato che i tagli proposti da Trump al bilancio 2026 dell’agenzia erano mirati a programmi che diffondevano “la falsa scienza della Green New Scam“, un riferimento alla ricerca e alle politiche sui cambiamenti climatici. “Sotto la guida del Presidente Trump, gli Stati Uniti stanno di nuovo finanziando la vera scienza“, ha dichiarato via email Rachel Cauley, portavoce dell’OMB.

I funzionari europei hanno dichiarato a Reuters che, oltre al rischio di perdere l’accesso a dati fondamentali per la comprensione mondiale dei cambiamenti climatici e dei sistemi marini, sono preoccupati per il generale ritiro degli Stati Uniti dalla ricerca. “La situazione attuale è molto peggiore di quanto avremmo potuto aspettarci”, ha dichiarato a Reuters la Segretaria di Stato svedese per l’Istruzione e la Ricerca, Maria Nilsson. “La mia reazione, francamente, è di shock”.

L’Istituto Meteorologico Danese (DMI) ha descritto i dati del governo statunitense come “assolutamente vitali” e ha affermato che si basavano su diversi set di dati per misurare, tra le altre cose, il ghiaccio marino nell’Artico e le temperature della superficie del mare. “Non si tratta solo di una questione tecnica: dati affidabili sono alla base degli avvisi di condizioni meteorologiche estreme, delle proiezioni climatiche, della protezione delle comunità e, in definitiva, salvano vite umane“, ha affermato Adrian Lema, direttore del Centro Nazionale per la Ricerca sul Clima del DMI.

Reuters ha intervistato funzionari di otto Paesi europei, i quali hanno affermato che i loro governi stanno riesaminando il loro affidamento sui dati marini, climatici e meteorologici statunitensi. Funzionari di sette Paesi – Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia – hanno descritto gli sforzi congiunti, ora in fase iniziale, per salvaguardare i dati chiave sulla salute e sul clima e i programmi di ricerca.

Affidarsi agli USA

Come priorità, l’UE sta ampliando il suo accesso ai dati di osservazione degli oceani, ha dichiarato a Reuters un alto funzionario della Commissione Europea. Questi set di dati sono considerati essenziali per i settori della navigazione e dell’energia, nonché per i sistemi di allerta precoce per le tempeste. Nei prossimi due anni, ha affermato l’alto funzionario, l’UE prevede di espandere la propria Rete Europea di Osservazione e Dati Marini, che raccoglie e ospita dati sulle rotte di navigazione, gli habitat dei fondali marini, i rifiuti marini e altre problematiche. L’iniziativa mira a “rispecchiare e possibilmente sostituire i servizi basati negli Stati Uniti“, ha dichiarato a Reuters l’alto funzionario della Commissione Europea.

L’Europa è particolarmente preoccupata per la sua vulnerabilità ai tagli ai finanziamenti statunitensi per la divisione di ricerca della NOAA, che avrebbero ripercussioni sul Global Ocean Observing System, una rete di programmi di osservazione oceanica a supporto dei servizi di navigazione, delle rotte di navigazione e delle previsioni delle tempeste, ha dichiarato a Reuters un secondo funzionario dell’UE.

Il settore assicurativo si affida ai dati sui disastri del Global Ocean Observing System per la modellazione del rischio. I pianificatori costieri utilizzano dati sulla linea di costa, sul livello del mare e sui pericoli per orientare gli investimenti infrastrutturali. Il settore energetico utilizza set di dati oceanici e sismici per valutare la fattibilità delle trivellazioni offshore o dei parchi eolici.

Inoltre, l’alto funzionario della Commissione europea ha affermato che l’UE sta valutando l’aumento dei finanziamenti per il programma Argo, parte del Global Ocean Observing System, che gestisce un sistema globale di galleggianti per monitorare gli oceani del mondo e tracciare il riscaldamento globale, gli eventi meteorologici estremi e l’innalzamento del livello del mare.

Lo scorso anno, la NOAA ha descritto il programma, operativo da oltre 25 anni, come il “fiore all’occhiello” che apre una nuova frontiera per la scienza oceanica. Rende i suoi dati liberamente accessibili all’industria petrolifera e del gas, al turismo marino e ad altri settori. Gli Stati Uniti finanziano il 57% dei 40 milioni di dollari di spese operative annuali di Argo, mentre l’UE ne finanzia il 23%. La Casa Bianca e la NOAA non hanno risposto alle domande sul futuro sostegno a tale programma.

Le iniziative europee per istituire una raccolta dati indipendente e svolgere un ruolo più importante in Argo rappresentano una rottura storica con decenni di leadership statunitense nella scienza oceanica, ha affermato Craig McLean, in pensione nel 2022 dopo quattro decenni presso l’agenzia. Ha affermato che la leadership statunitense nella raccolta di dati meteorologici, climatici e marini è ineguagliabile e che, attraverso la NOAA, gli Stati Uniti hanno finanziato oltre la metà delle misurazioni oceaniche mondiali.

Gli scienziati europei riconoscono il ruolo smisurato che il governo statunitense ha svolto nella ricerca scientifica e nella raccolta dati a livello mondiale, e che i Paesi europei sono diventati eccessivamente dipendenti da tale lavoro. “È un po’ come la difesa: anche in questo settore dipendiamo molto dagli Stati Uniti. Sono pionieri e modelli di riferimento, ma questo ci rende anche dipendenti da loro”, ha dichiarato a Reuters Katrin Boehning-Gaese, direttrice scientifica del Centro Helmholtz per la Ricerca Ambientale in Germania.

“Archiviazione guerrilla”

Diversi governi europei stanno adottando misure per ridurre tale dipendenza. I Paesi nordici si sono incontrati in primavera per coordinare gli sforzi di archiviazione dei dati, ha dichiarato a Reuters il Ministro norvegese della Ricerca e dell’Istruzione Superiore Sigrun Aasland. I Ministri europei della scienza hanno anche discusso dei tagli al bilancio scientifico degli Stati Uniti in un incontro a Parigi a maggio.

Aasland ha affermato che la Norvegia sta stanziando 2 milioni di dollari per il backup e l’archiviazione dei dati statunitensi, al fine di garantirne un accesso stabile. A febbraio, l’Istituto Meteorologico Danese ha iniziato a scaricare i dati climatici storici degli Stati Uniti nel caso in cui venissero eliminati dagli Stati Uniti. Si sta anche preparando a passare dalle osservazioni americane a dati alternativi, ha dichiarato in un’intervista Christina Egelund, Ministro dell’Istruzione Superiore e della Scienza della Danimarca. “Il problema potenzialmente critico è quando i nuovi dati osservativi non arrivano più”, ha affermato Lema. Sebbene i modelli meteorologici possano continuare a funzionare senza dati statunitensi, ha affermato che la qualità ne risentirebbe.

Nel frattempo, il governo tedesco ha incaricato organizzazioni scientifiche, tra cui il centro, di rivedere la propria dipendenza dai database statunitensi.

Da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, scienziati e cittadini di tutto il mondo hanno scaricato database statunitensi relativi al clima, alla salute pubblica o all’ambiente destinati alla dismissione, definendo questa pratica “archiviazione guerrilla“.

“Abbiamo ricevuto richieste, o diciamo chiamate di emergenza, dai nostri colleghi negli Stati Uniti, che ci hanno detto: “abbiamo un problema qui… e dovremo abbandonare alcuni set di dati”“, ha affermato Frank Oliver Gloeckner, responsabile dell’archivio digitale PANGAEA, gestito da istituti di ricerca tedeschi finanziati con fondi pubblici.

Circa 800 dei 12.000 dipendenti della NOAA sono stati licenziati o hanno ricevuto incentivi finanziari per dimettersi nell’ambito dei tagli al Dipartimento per l’Efficienza Governativa di Trump. Il piano di bilancio 2026 della Casa Bianca mira a ridurre ulteriormente il personale della NOAA, proponendo un taglio di 1,8 miliardi di dollari, pari al 27% del bilancio dell’agenzia, e una riduzione del personale di quasi il 20%, portando il personale della NOAA a 10.000 unità. La proposta di bilancio eliminerebbe l’Office of Oceanic and Atmospheric Research, il principale braccio di ricerca della NOAA, responsabile dei sistemi di osservazione oceanica, tra cui Argo, le reti di osservazione costiera, i sensori satellitari e i laboratori di modelli climatici.

Sta anche riducendo i suoi prodotti dati. Tra aprile e giugno, la NOAA ha annunciato sul suo sito web la dismissione di 20 set di dati o prodotti relativi a terremoti e scienze marine.

Gloeckner ha affermato che non vi erano ostacoli legali all’archiviazione dei dati del governo statunitense, poiché erano già di pubblico dominio.

Ma senza fondi e infrastrutture significativi, ci sono limiti a ciò che gli scienziati privati possono salvare, ha affermato Denice Ross, senior fellow presso la Federation of American Scientists, un gruppo no-profit per la politica scientifica e responsabile dei dati del governo statunitense durante l’amministrazione di Joe Biden. I database necessitano di aggiornamenti regolari, il che richiede finanziamenti e infrastrutture che solo i governi possono fornire, ha affermato Ross.

Negli ultimi mesi, la Federazione e i funzionari dell’UE hanno tenuto una serie di colloqui con ricercatori europei, enti filantropici statunitensi e gruppi di difesa della salute e dell’ambiente per discutere su come stabilire le priorità dei dati da salvare. “Se la qualità degli Stati Uniti dovesse iniziare a vacillare, altre nazioni, istituzioni e organizzazioni filantropiche potrebbero avere l’opportunità di colmare le lacune”, ha affermato.