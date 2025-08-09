Clima globale: luglio 2025 tra i più caldi di sempre, ma l’Antartide si raffredda. Le cause dell’anomalia negativa

MeteoWeb

Luglio 2025 passerà alla storia per il suo caldo eccezionale a livello globale: secondo i dati internazionali, è stato il terzo luglio più caldo mai registrato sul pianeta, con anomalie termiche positive diffuse e ondate di calore da record in Nord America, Europa e Asia.

Ma mentre gran parte del mondo affrontava temperature ben oltre la media, l’Antartide ha fatto eccezione, registrando un’anomalia negativa di circa –0,5°C rispetto alla media climatica 1991-2020.

Un continente in controtendenza

Il dato, confermato dalle rilevazioni ufficiali dei centri climatici internazionali, segnala che il continente antartico ha vissuto un luglio più freddo della norma recente. Questa controtendenza rispetto al resto del globo non è in realtà sorprendente per chi conosce la dinamica climatica polare: l’Antartide è caratterizzata da una variabilità naturale molto marcata, con oscillazioni termiche che possono portare a estati insolitamente fredde anche in un contesto di riscaldamento globale.

Perché l’Antartide può raffreddarsi quando il mondo si riscalda

Le ragioni di questa anomalia negativa vanno ricercate nella configurazione atmosferica che ha interessato il continente nei mesi invernali australi. A luglio 2025, un insieme di fattori ha contribuito a mantenere temperature più basse:

Persistenza di aree di alta pressione sul settore dell’Antartide orientale, in grado di favorire la discesa di masse d’aria gelida .

sul settore dell’Antartide orientale, in grado di favorire la discesa di . Venti circumpolari particolarmente intensi, che hanno isolato termicamente la regione dagli scambi di calore con le medie latitudini.

particolarmente intensi, che hanno isolato termicamente la regione dagli con le medie latitudini. Episodi di raffreddamento stratosferico, che hanno rafforzato la cupola di aria fredda sopra il Polo Sud.

Questi elementi, combinati, hanno generato un segnale freddo locale, in netto contrasto con le ondate di calore che nello stesso periodo hanno colpito l’emisfero nord.

Il paradosso climatico: freddo polare e caldo globale

Il fatto che il continente antartico possa sperimentare un’anomalia fredda mentre il pianeta, nel complesso, si riscalda, è un esempio della complessità del sistema climatico terrestre.

Non si tratta di una “smentita” del cambiamento climatico, ma di un promemoria del fatto che le medie globali nascondono enormi differenze locali.

Infatti, nel resto del mondo, luglio 2025 ha visto:

Temperature oltre la media in gran parte dell’Europa e dell’Asia.

in gran parte dell’Europa e dell’Asia. Picchi record in alcune zone di Stati Uniti, Canada e Cina.

in alcune zone di Stati Uniti, Canada e Cina. Eventi meteo estremi come incendi, siccità e stress idrico legati al caldo persistente.

Un segnale da non ignorare

I climatologi sottolineano che osservare anomalie fredde locali in un contesto di tendenza al riscaldamento globale è del tutto normale, ma monitorare questi fenomeni è fondamentale per comprendere le dinamiche polari e le loro interazioni con il clima planetario.

L’Antartide, infatti, svolge un ruolo cruciale nella regolazione termica globale e nei cicli oceanici, influenzando correnti marine e livelli di ghiaccio marino.

Se le previsioni per il resto dell’inverno australe confermassero questa tendenza, il 2025 potrebbe essere ricordato come uno degli anni più anomali dal punto di vista termico per l’Antartide, proprio mentre il resto del mondo infrangeva nuovi record di caldo.