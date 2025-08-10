Clima, il CNR pubblica i dati ufficiali con le anomalie di Luglio: differenze importanti tra Nord e Sud

MeteoWeb

Fresco al Nord, soprattutto nell’area alpina. Mite al Centro/Sud, ma senza gli eccessi a cui ci hanno abituato le ultime estati. Il mese di Luglio 2025 in Italia è stato caratterizzato da grandi differenze geografiche tra le varie aree del nostro Paese, e da eventi meteorologici estremi. L’anomalia calda del Centro/Sud è stata determinata dalle due ondate di caldo prefrontale che si sono verificate nella settimana tra 20 e 27 luglio, ma nel complesso il mese di Luglio s’è concluso con uno scarto di +0,83°C rispetto alla norma della media climatologica di riferimento, quella del trentennio 1991-2020.

Con questo dato, è stato il 12° mese di Luglio più caldo della storia d’Italia da quando esistono le rilevazioni meteorologiche (dal 1800), che significa che ben 11 volte a Luglio ha fatto più caldo di quest’anno in Italia. Il record rimane quello del 2015, ormai ben dieci anni fa, con un’anomalia mensile nazionale di +2,47°C. Nessun record, quindi, né locale né nazionale. Brusca frenata delle anomalie calde e ampio ridimensionamento della narrazione catastrofista sul clima.

A livello geografico, al Nord abbiamo avuto un’anomalia praticamente ininfluente: +0,17°C (24° più caldo); al Centro + 1,06°C (10° più caldo); al Sud +1,27°C (7° più caldo).

Clima, le anomalie termiche mensili del 2025 in Italia

Gennaio +1,76°C

Febbraio +1,55°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,15°C

Maggio +0,30°C

Giugno +3,02°C

Luglio +0,83°C

Clima, le anomalie termiche mensili del 2024 in Italia

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

Settembre +0,44°C

Ottobre +1,57°C

Novembre +0,38°C

Dicembre +0,55°C

Clima, le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia