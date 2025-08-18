Clima, l’IPCC conclude la selezione degli autori per il settimo rapporto di valutazione

MeteoWeb

Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha nominato 664 esperti provenienti da 111 Paesi che parteciperanno al settimo rapporto di valutazione (AR7) in qualità di autori coordinatori principali, autori principali e revisori. Questi esperti sono stati nominati dai governi e dalle organizzazioni osservatrici dell’IPCC e selezionati dall’Ufficio di presidenza dell’IPCC tra 3.771 candidati provenienti da tutto il mondo. Dei 664 esperti nominati, più della metà (51%) proviene da Paesi in via di sviluppo e da Paesi con economie in transizione. Quasi la metà degli autori sono donne scienziate, che costituiscono il 46% del gruppo.

A titolo di confronto, nel Sesto Rapporto di Valutazione (AR6), l’IPCC ha nominato 721 autori provenienti da oltre 90 Paesi. Di questi, il 44% proveniva da Paesi in via di sviluppo e Paesi con economie in transizione, il 53% era nuovo al processo dell’IPCC e il 33% era di sesso femminile.

Le candidature di tutti gli autori nominati sono state esaminate nell’ambito del processo di conflitto di interessi dell’IPCC e tutti hanno accettato l’invito.

Possono iniziare i lavori per il 7° rapporto IPCC

“La nomina dei gruppi di autori significa che ora possono iniziare i lavori sul Settimo Rapporto di Valutazione sullo stato della scienza del clima. I gruppi di autori, selezionati tra diverse migliaia di eccellenti candidature, garantiscono una competenza eccezionale in una vasta gamma di discipline. Siamo orgogliosi che i nuovi gruppi di autori riflettano una maggiore diversità, sia in termini di equilibrio di genere che di maggiore rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione”, ha dichiarato il Presidente dell’IPCC, Jim Skea.

Gli autori nominati inizieranno ora il loro lavoro di valutazione della letteratura pertinente e di preparazione delle bozze delle rispettive relazioni sulla base delle linee guida dei contributi dei gruppi di lavoro all’AR7, concordate dal Panel nella sua 62esima sessione a Hangzhou, in Cina, nel febbraio 2025.

La prima riunione dei primi autori è prevista per l’inizio di dicembre. I tre rapporti dei gruppi di lavoro dell’IPCC dovrebbero iniziare a essere pubblicati a metà del 2028, mentre il rapporto di sintesi che concluderà l’intero ciclo sarà approvato entro la fine del 2029, completando il settimo ciclo di valutazione.