Clima, il Presidente dell’Austria non va alla COP30: “hotel troppo cari”

Alexander Van der Bellen, Presidente dell’Austria, ha dichiarato oggi all’AFP che non parteciperà alla COP30 in Brasile nel prossimo novembre, in particolare a causa dei “costi eccezionalmente elevati di quest’anno”. “Questi costi logistici non possono essere coperti dal rigoroso quadro di bilancio della presidenza”, ha affermato in una dichiarazione a seguito dell’aumento dei costi nella città amazzonica di Belém. L’Austria sta attuando una politica di austerità, che colpisce tutte le sue istituzioni a causa di un deficit pubblico ritenuto eccessivo dall’Unione Europea, di cui è membro. “Il nostro consolidamento fiscale richiede tagli finanziari e una disciplina condivisa“, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della COP e augurando al Brasile “ogni possibile successo”.

All’inizio di luglio, il Presidente austriaco ha dichiarato di essere “esitante ad andare” a Belém, ironizzando sul fatto che avrebbe potuto essere criticato per “aver dovuto dormire all’aperto, se le infrastrutture si rivelassero insufficienti”.

Il problema alloggi alla COP30

La scorsa settimana, il Paese ospitante della COP30 ha escluso di cambiare sede, dopo che i partecipanti hanno espresso malcontento per i costi elevati degli alloggi. Belém ha una popolazione di 1,3 milioni di abitanti e i prezzi degli hotel possono superare i mille dollari a notte, cosa che ha spinto la COP30 a denunciare “abusi” nel settore alberghiero.

Ma il suo Presidente, André Correa do Lago, ha dichiarato che “a far sentire la propria voce sono i Paesi insulari, i Paesi relativamente meno sviluppati o quelli africani”. Pur essendo in deficit, l’Austria è tra i Paesi più ricchi al mondo. Il Paese europeo di 9,2 milioni di abitanti è uno dei pochi ad aver eletto un leader verde.

Lunedì prossimo è prevista una nuova riunione degli organizzatori della COP per proseguire il dialogo su questioni come l’alloggio. Il Brasile prevede di ospitare circa 50mila persone al vertice e afferma di aver individuato alloggi per 53mila persone a Belém.

La conferenza ONU sul clima si terrà dal 10 al 21 novembre prossimi e sarà preceduta da una riunione dei leader nazionali il 6 e 7 novembre.