Clima, i dati di Luglio 2025: sensibile calo dell’anomalia termica positiva a livello globale per il 6° mese consecutivo | DATI

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo. Di seguito, riportiamo i dettagli del bollettino per il mese di luglio 2025.

Da notare, nel grafico seguente sulle anomalie mensili del pianeta, il sensibile calo dell’anomalia termica positiva a livello globale per il sesto mese consecutivo dopo i picchi estremi del 2024 e della seconda parte del 2023. Un’anomalia importante caratterizzata dal fenomeno di El Niño e che adesso sta rientrando.

Temperatura dell’aria superficiale e temperatura della superficie del mare

Temperature globali

Luglio 2025 è stato il terzo luglio più caldo a livello globale , con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di +16,68°C , 0,45°C in più rispetto alla media di luglio del periodo climatologico di riferimento 1991-2020 . Luglio 2025 è stato di 0,27°C più freddo rispetto al record di luglio 2023 e di 0,23°C più freddo rispetto a luglio 2024 , che è stato il secondo più caldo.

, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di , in più rispetto alla media di luglio del periodo climatologico di riferimento . Luglio 2025 è stato di più freddo rispetto al record di e di più freddo rispetto a , che è stato il secondo più caldo. Luglio 2025 è stato di 1,25°C superiore alla media stimata del periodo 1850-1900 , oltre 150 anni fa, utilizzata per definire il livello preindustriale. È stato solo il 4° mese degli ultimi 25 con una temperatura globale inferiore a 1,5°C rispetto al livello preindustriale.

superiore alla media stimata del periodo , oltre 150 anni fa, utilizzata per definire il livello preindustriale. È stato solo il 4° mese degli ultimi 25 con una temperatura globale inferiore a 1,5°C rispetto al livello preindustriale. Il periodo di 12 mesi da agosto 2024 a luglio 2025 è stato di 0,65°C superiore alla media del periodo 1991-2020 e di 1,53°C superiore al livello preindustriale.

Il C3S sottolinea che “i set di dati diversi da ERA5 potrebbero non confermare i 21 mesi sopra 1,5°C evidenziati qui, a causa dei margini relativamente ridotti sopra 1,5°C delle temperature globali ERA5 osservate per diversi mesi e delle differenze tra i vari set di dati”.

Carlo Buontempo, Direttore del C3S, afferma: “due anni dopo il luglio più caldo mai registrato, la recente serie di record di temperatura globale è terminata, per ora. Ma questo non significa che il cambiamento climatico si sia fermato. Abbiamo continuato a osservare gli effetti di un mondo che si riscalda in eventi come il caldo estremo e le alluvioni catastrofiche a luglio. Se non stabilizzeremo rapidamente le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera, dovremmo aspettarci non solo nuovi record di temperatura, ma anche un peggioramento di questi impatti, e dobbiamo prepararci a questo”.

Europa e altre regioni

La temperatura media sul territorio europeo per luglio 2025 è stata di +21,12°C , 1,30°C in più rispetto alla media di luglio del periodo 1991-2020, rendendo il mese il quarto luglio più caldo mai registrato.

, in più rispetto alla media di luglio del periodo 1991-2020, rendendo il mese il La Fennoscandia ha registrato le temperature atmosferiche più elevate in Europa, con ondate di calore che hanno colpito soprattutto Svezia e Finlandia. Anche l’ Europa sudoriental e ha dovuto affrontare ondate di calore e incendi boschivi, e in Turchia si è registrata una temperatura record nazionale di +50,5°C .

ha registrato le temperature atmosferiche più elevate in Europa, con ondate di calore che hanno colpito soprattutto Svezia e Finlandia. Anche l’ e ha dovuto affrontare ondate di calore e incendi boschivi, e in si è registrata una temperatura record nazionale di . L’ Europa centrale, la Russia occidentale e alcune zone isolate della Spagna hanno registrato temperature inferiori alla media . In questo contesto anche l’Italia centro-settentrionale.

e alcune zone isolate della hanno registrato . In questo contesto anche l’Italia centro-settentrionale. Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state più elevate nella zona dell’ Himalaya , in Cina e in Giappone .

, in e in . Le temperature sono state più basse della media in alcune zone dell’Antartide e anche in Nord e Sud America, India, gran parte dell’Australia e alcune zone dell’Africa.

Temperatura della superficie del mare

La temperatura media della superficie del mare (SST) per luglio 2025 tra 60 °S e 60 °N è stata di 20,77°C , il terzo valore più alto mai registrato per il mese, 0,12°C in meno rispetto al record di luglio 2023.

, il terzo valore più alto mai registrato per il mese, 0,12°C in meno rispetto al record di luglio 2023. Il Mare di Norvegia, parti del Mare del Nord e un’area del Nord Atlantico a ovest della Francia e del Regno Unito hanno registrato SST record a luglio. Anche un’ampia area del Nord Atlantico occidentale e del Nord Pacifico occidentale hanno registrato SST record.

Ghiaccio marino

L’estensione del ghiaccio marino artico è stata inferiore del 10% alla media, classificandosi al secondo posto più basso a luglio nei 47 anni di dati satellitari, praticamente alla pari con il 2012 e il 2021.

è stata inferiore del alla media, classificandosi al nei 47 anni di dati satellitari, praticamente alla pari con il 2012 e il 2021. A livello regionale, le concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media sono state più pronunciate nel Mare di Kara e intorno alle isole Svalbard e alla Terra di Francesco Giuseppe.

L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata inferiore dell’8% alla media, classificandosi al terzo posto più basso mai registrato per il mese, un’anomalia meno estrema rispetto a quelle osservate a luglio 2023 (-15%) e 2024 (-11%). Il ghiaccio marino antartico ha mostrato un’alternanza di aree con concentrazioni superiori e inferiori alla media, determinate dalla posizione dei sistemi di alta e bassa pressione attorno al continente.

