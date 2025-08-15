Lo spettacolo della colata lavica sull’Etna imbiancata dalla grandine

MeteoWeb

L’Etna è stata imbiancata ieri, giovedì 14 agosto, da una intensa grandinata nel contesto dei forti temporali pomeridiani che stanno caratterizzando questa settimana di metà agosto sull’Italia. Il suolo reso bianco dalla grandine contrasta con il rosso incandescente della colata di lava che ieri si è sviluppata sul versante sudoccidentale del vulcano. È quanto ha immortalato Gianni Tumino nella spettacolare foto “ottenuta ieri 14 agosto 2025, dopo la cospicua grandinata del tardo pomeriggio, della colata lavica sviluppatasi nel versante sud-ovest del vulcano”, spiega Tumino a MeteoWeb. In particolare, la foto è stata scattata in Località Serra La Nave – Ragalna (CT).

In molti oggi, nella giornata di Ferragosto, stanno salendo in quota a guardare la colata lavica in area sommitale che scende verso sud.