Colossale incendio in California: il “Gifford Fire” è il più grande dell’anno | FOTO

Un vasto incendio sta devastando la California centrale, diventando il più grande del 2025 nello Stato. Il Gifford Fire, che ha già bruciato oltre 340 km² tra le contee di Santa Barbara e San Luis Obispo, è contenuto solo al 9%, con le autorità che avvertono di condizioni meteorologiche sempre più ostili. L’incendio minaccia oltre 870 abitazioni isolate e strutture nei pressi della parte settentrionale della Los Padres National Forest.

Caldo e bassa umidità, incendio divampa in California

La rapida espansione delle fiamme, alimentata da alte temperature e bassa umidità, ha messo a dura prova gli oltre 2.200 operatori antincendio impegnati sul campo. Il Capitano Scott Safechuck del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Santa Barbara ha dichiarato mercoledì: “Abbiamo caldo intenso e umidità relativa molto bassa. Ci aspettiamo un comportamento estremo del fuoco”. Le temperature, infatti, sono previste tra i +35°C e i +38°C nei prossimi giorni, rendendo ancora più difficile il lavoro dei soccorritori.

Il Gifford Fire ha avuto origine da almeno 4 focolai minori scoppiati venerdì lungo la State Route 166, nei pressi di Santa Maria. Le cause degli incendi sono ancora sotto inchiesta, mentre le autorità hanno dovuto chiudere la strada in entrambe le direzioni. Il fuoco si è propagato in una zona perlopiù disabitata, ma ricca di foreste, ranch, canyon e terreni agricoli dove si coltivano uva da vino e fragole.

La situazione è aggravata da una prolungata siccità e da un’ondata di caldo che sta colpendo l’intera California interna. Agosto e settembre rappresentano i mesi più pericolosi per gli incendi, soprattutto nelle zone montane della Sierra e nel Nord dello Stato, dove la mancanza di precipitazioni sta portando a condizioni critiche più rapidamente del previsto.

Finora sono stati segnalati 4 feriti, tra cui un vigile del fuoco e un automobilista ricoverato dopo essere stato travolto dalle fiamme uscendo dal proprio veicolo. Altri 2 operatori sono rimasti feriti nel ribaltamento del loro mezzo fuoristrada.

Massima allerta

Attualmente, una decina di incendi di grandi dimensioni è in corso in tutta la California, con le autorità in stato di massima allerta. L’aria nelle regioni sudoccidentali dello Stato è diventata pericolosa a causa del fumo diffuso, con potenziali ripercussioni sulla salute pubblica.

Il Gifford Fire ha superato in estensione il Madre Fire, che aveva bruciato circa 326 km² a luglio nella parte sudorientale della Contea di San Luis Obispo.