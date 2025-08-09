Colpito alla testa da un masso: escursionista muore nella Bergamasca

MeteoWeb

Tragedia oggi pomeriggio lungo il sentiero che da Valbondione porta al Rifugio Curò, in provincia di Bergamo. Attorno alle 17.20, un escursionista è stato colpito alla testa da un masso, che lo ha ferito gravemente. Non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato mentre si trovava lungo il sentiero: la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Clusone. Il 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso per garantire un intervento più tempestivo, ma per l’escursionista – le cui generalità non sono ancora state rese note – non c’è stato nulla da fare.