Colpito alla testa da un masso: escursionista muore nella Bergamasca

L'uomo stava percorrendo il sentiero per il Rifugio Curò: la dinamica dell'accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Clusone

elicottero soccorso alpino
MeteoWeb

Tragedia oggi pomeriggio lungo il sentiero che da Valbondione porta al Rifugio Curò, in provincia di Bergamo. Attorno alle 17.20, un escursionista è stato colpito alla testa da un masso, che lo ha ferito gravemente. Non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato mentre si trovava lungo il sentiero: la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Clusone. Il 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso per garantire un intervento più tempestivo, ma per l’escursionista – le cui generalità non sono ancora state rese note – non c’è stato nulla da fare.

Ultimi approfondimenti di ALTRE SCIENZE