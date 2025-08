Ecco come è morto il rapper Jesto: “colpo al cuore inaspettato”

MeteoWeb

Jesto, il rapper romano scomparso il 31 luglio scorso a soli 40 anni, è morto per “un colpo al cuore”. Lo ha reso noto su Instagram il fratello dell’icona del freestyle, Taiyo Yamanouchi. “Vorrei evitare speculazioni, quindi vi comunico – ha scritto – che la causa della morte è stata un colpo al cuore, totalmente inaspettato e imprevedibile soprattutto considerato lo stile che conduceva, attento all’alimentazione, in impeccabile forma fisica, immerso nella lettura e nella conoscenza, mai lanciato come oggi verso nuovi progetti meravigliosi”.