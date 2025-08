Come sta Eleonora Boi dopo l’attacco dello squalo? L’annuncio sui social | FOTO

MeteoWeb

“È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva ‘su mari esti traitori’. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata”. Così Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, su Instagram, rimasta vittima del morso di uno squalo a Porto Rico. “Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali”, ha aggiunto con un velo di ironia.

Il messaggio finale

“Ringrazio tutti voi per il grande affetto e vi ringrazio per esservi preoccupati per noi con un messaggio o una preghiera. Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi- Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny ma non si deve illudere è solo per poco”, conclude.