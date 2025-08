La Commissione Europea approva il piano per l’energia eolica offshore in Francia

MeteoWeb

La Commissione europea ha approvato un regime francese da 11 miliardi di euro a sostegno dell’energia eolica offshore, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Questa misura contribuirà alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell’obiettivo di energia rinnovabile fissato a livello Ue per il 2030. Il regime è stato approvato nell’ambito del Quadro di Aiuti di Stato del Clean Industrial Deal (CISAF), adottato dalla Commissione europea il 25 giugno scorso. In base a questo regime, l’aiuto assumerà la forma di un premio variabile mensile nell’ambito di un contratto per differenza (CfD) a due vie, che sarà calcolato confrontando un prezzo di riferimento, determinato nell’offerta pubblica di acquisto del beneficiario (“pay as bid”), con il prezzo di mercato dell’elettricità.

Le parole del vicepresidente esecutivo

Il vicepresidente esecutivo per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva, Teresa Ribera, ha dichiarato che, “con questo programma da 11 miliardi di euro, la Francia sarà in grado di implementare più rapidamente la capacità eolica offshore, in linea con il Clean Industrial Deal. Aiuterà inoltre la Francia a ridurre la sua dipendenza dalle conseguenze di combustibili fossili e ad aumentare la sua quota di energie rinnovabili, garantendo al contempo che eventuali distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo”.