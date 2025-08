Condanna eclatante per Tesla: risarcimento clamoroso per un incidente mortale con guida assistita

MeteoWeb

Tesla dovrà pagare 200 milioni di dollari di risarcimento per un incidente avvenuto nel 2019 a una vettura con guida assistita. Una giuria ha ritenuto l’azienda di Elon Musk parzialmente responsabile per l’incidente di Key Largo, in Florida, che costò la vita a due persone e in cui rimase ferita gravemente una terza. È una condanna eclatante, riporta il Washington Post, per l’azienda che per anni ha evitato ogni responsabilità negli incidenti in cui era coinvolta la sua tecnologia. Dopo meno di un giorno di deliberazione, la giuria di otto membri ha stabilito che la tecnologia di assistenza alla guida di Tesla era parzialmente responsabile per aver permesso al conducente, George McGee, di distogliere momentaneamente lo sguardo dalla strada e poi non averlo avvisato che la strada stava finendo.

I dettagli sull’incidente

La Tesla di McGee si schiantò contro una giovane coppia ferma fuori strada, uccidendo la ventiduenne Naibel Benavides Leon e ferendo gravemente il suo fidanzato, Dillon Angulo. La giuria ha inoltre assegnato 35 milioni di dollari alla madre di Benavides, 24 milioni di dollari al padre e 70 milioni di dollari ad Angulo. Le famiglie Benavides Leon e Angulo hanno fatto causa al conducente e hanno raggiunto un accordo. I querelanti hanno poi citato in giudizio Tesla in una causa federale nel 2024, sostenendo che l’azienda è responsabile per aver consentito alla sua tecnologia di funzionare su una strada per la quale non era stata progettata.

Tesla ha affermato di non essere responsabile dell’incidente perché la legge e il manuale d’uso stabiliscono che il conducente deve avere il controllo, indipendentemente dalla funzione attivata.