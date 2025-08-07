Contestato un importante studio sul rapporto clima-PIL: potrebbe essere ritrattato

MeteoWeb

Uno studio di grande successo pubblicato lo scorso anno sulla prestigiosa rivista scientifica Nature ha avvertito che il cambiamento climatico incontrollato potrebbe ridurre il PIL globale di un incredibile 62% entro la fine del secolo, facendo scattare l’allarme tra le istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Ma una nuova analisi, condotta dai ricercatori della Stanford University in California, contesta tale conclusione, rilevando che l’impatto previsto sarà circa tre volte inferiore e sostanzialmente in linea con le stime precedenti, dopo aver escluso un risultato anomalo legato all’Uzbekistan.

La vicenda potrebbe culminare in una rara ritrattazione, con Nature che ha dichiarato all’AFP che avrà “ulteriori informazioni da condividere presto”, una mossa che quasi certamente verrà sfruttata dagli scettici del cambiamento climatico.

Sia gli autori originali, che hanno riconosciuto gli errori, sia il team di Stanford sperano che la trasparenza del processo di revisione rafforzerà, anziché indebolire, la fiducia del pubblico nella scienza.

Articolo influente

Il climatologo Maximilian Kotz e i coautori del rinomato Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) hanno pubblicato la ricerca originale nell’aprile 2024, utilizzando set di dati provenienti da 83 Paesi per valutare come i cambiamenti di temperatura e precipitazioni influenzino la crescita economica. È diventato il secondo articolo sul clima più citato dell’anno, secondo la rivista britannica Carbon Brief, e ha influenzato le politiche della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, del governo federale degli Stati Uniti e di altri.

L’affermazione sbalorditiva secondo cui il PIL globale si ridurrebbe del 62% entro il 2100 in uno scenario di emissioni elevate ha subito attirato l’attenzione.

“Ecco perché abbiamo alzato le sopracciglia, perché la maggior parte delle persone pensa che il 20% sia un numero molto alto“, ha detto all’AFP lo scienziato ed economista Solomon Hsiang, uno dei ricercatori dietro la nuova analisi, pubblicata anch’essa su Nature.

La nuova analisi

Quando hanno cercato di replicare i risultati, Hsiang e i suoi colleghi di Stanford hanno individuato gravi anomalie nei dati relativi all’Uzbekistan. In particolare, c’era una palese discrepanza tra i dati sulla crescita provinciale citati nel documento di Potsdam e i dati nazionali riportati per gli stessi periodi dalla Banca Mondiale.

“Quando abbiamo escluso l’Uzbekistan, improvvisamente è cambiato tutto. E ci siamo detti: ‘wow, non doveva succedere’“, ha detto Hsiang. “Abbiamo sentito il bisogno di documentarlo in questa forma perché è stata ampiamente utilizzata nell’elaborazione delle politiche”.

Gli autori dello studio del 2024 hanno riconosciuto difetti metodologici, tra cui problemi di cambio valutario, e mercoledì 6 agosto hanno caricato una versione corretta, che non è ancora stata sottoposta a revisione paritaria.

“Stiamo aspettando che Nature annunci la sua ulteriore decisione su cosa accadrà in seguito”, ha detto Kotz all’AFP. Ha sottolineato che, sebbene “possano esserci problemi metodologici e dibattiti all’interno della comunità scientifica”, il quadro generale è rimasto invariato: il cambiamento climatico avrà un impatto economico sostanziale nei decenni a venire.

Innegabile impatto climatico

Frances Moore, professoressa associata di economia ambientale presso l’Università della California, Davis, che non è stata coinvolta né nello studio originale né nella nuova analisi, concorda. Ha dichiarato all’AFP che la correzione non ha alterato le implicazioni politiche generali.

Le proiezioni di un rallentamento economico entro il 2100 sono “estremamente negative”, a prescindere dallo studio condotto da Kotz, ha affermato, e “superano di gran lunga i costi di riduzione delle emissioni di gas serra per stabilizzare il clima”. “Il lavoro futuro per identificare meccanismi specifici attraverso i quali la variazione del clima influisce sulla produzione economica nel medio e lungo termine è fondamentale sia per comprendere meglio questi risultati sia per preparare la società a rispondere ai futuri sconvolgimenti climatici”, ha inoltre osservato.

La posizione di Nature

Alla domanda se Nature avrebbe ritrattato l’articolo di Potsdam, Karl Ziemelis, direttore della sezione scienze fisiche della rivista, non ha risposto direttamente, ma ha affermato che una nota dell’editore è stata aggiunta all’articolo nel novembre 2024 “non appena siamo venuti a conoscenza di un problema” con i dati e la metodologia. “Siamo nelle fasi finali di questo processo e presto avremo ulteriori informazioni da condividere“, ha dichiarato all’AFP.

La solidità del metodo scientifico

L’episodio arriva in un momento delicato per la climatologia, sotto pesante attacco da parte del governo degli Stati Uniti durante il secondo mandato del Presidente Donald Trump. Eppure, anche in questo contesto, ha sostenuto Hsiang, l’episodio ha dimostrato la solidità del metodo scientifico. “Un team di scienziati controlla il lavoro di altri scienziati e trova errori, l’altro team li riconosce e corregge i dati: questa è la versione migliore della scienza“, ha concluso.