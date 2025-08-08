Continuano i crolli sulla Croda Marcora: forte boato, scarica di sassi e nube bianca | VIDEO

MeteoWeb

Nuova frana dalla Cima Marcora, in Cadore, provincia di Belluno. Questa mattina una nuova scarica di massi, accompagnata da un forte boato e da una nube bianca sollevatasi dai canaloni della Marcora, si è staccata dalla montagna. Nelle scorse settimane lo stesso versante aveva già causato disagi alla viabilità sulla strada che porta a Cortina d’Ampezzo. La strada statale 51 “Alemagna” non è stata coinvolta dal crollo e sarà riaperta sia di giorno che di notte, ma il livello di allerta rimane elevato.

Nei giorni passati il soccorso alpino era intervenuto lungo il sentiero n. 242 della ferrata “Berti”, in corrispondenza della frana, per aiutare un escursionista in difficoltà in un tratto chiuso con ordinanza del sindaco di San Vito di Cadore.