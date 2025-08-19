Copernicus: gli incendi nella Penisola Iberica provocano le emissioni più elevate in Spagna almeno dal 2003

MeteoWeb

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato attentamente l’eccezionale aumento delle emissioni di anidride carbonica dovute agli incendi boschivi in Spagna e Portogallo durante la prima metà di agosto. All’inizio del mese, le emissioni cumulative di carbonio dovute agli incendi boschivi in Spagna erano inferiori alla media stagionale, nonostante diversi incendi attivi. Nel giro di pochi giorni, tuttavia, un’attività di incendi senza precedenti in diverse regioni ha portato le emissioni totali di anidride carbonica del Paese per il 2025 a un livello superiore, diventando il totale annuo più alto degli ultimi 23 anni nel dataset CAMS.

Incendi boschivi in Spagna

Diverse regioni del nord-ovest della Spagna, tra cui Castiglia e León, Galizia, Asturie ed Estremadura, sono state gravemente colpite dai recenti incendi boschivi. Migliaia di residenti sono stati evacuati, i collegamenti di trasporto come la linea ferroviaria Madrid-Galizia sono stati interrotti e molte strade sono rimaste chiuse. Le osservazioni della rete spagnola di monitoraggio della qualità dell’aria e del sistema di previsione e monitoraggio CAMS mostrano che la qualità dell’aria in un’ampia regione della Spagna è peggiorata, con concentrazioni di particolato fine PM2.5 ben al di sopra delle linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (che si attestano su una media di 24 ore di 15 μg/m³ per il PM2.5). Il fumo ha percorso centinaia di chilometri, riducendo la qualità dell’aria ben oltre le immediate zone colpite dagli incendi.

Incendi boschivi in Portogallo e Francia

Gli incendi boschivi sono proseguiti per le prime settimane di agosto nel Portogallo settentrionale, con ulteriori incendi di grandi dimensioni che si sono sviluppati nel Portogallo centrale negli ultimi giorni. Le previsioni CAMS hanno mostrato un netto aumento del PM2.5 superficiale legato al fumo di questi incendi, con concentrazioni ben al di sopra dei livelli normali.

Il fumo degli incendi nella Penisola Iberica ha attraversato la Francia, il Regno Unito e la Scandinavia, aggiungendosi al fumo degli incendi canadesi che attraversano l’Atlantico.

In Francia, il caldo estremo ha mantenuto un rischio di incendi molto elevato. Il 4 agosto si è sviluppato un grave incendio boschivo nel Dipartimento dell’Aude, tra Carcassonne e Perpignan. È stato il peggior incendio nel Mediterraneo francese degli ultimi cinquant’anni.

Mark Parrington, Senior Scientist del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, spiega: “le emissioni degli incendi boschivi in Spagna e Portogallo durante agosto sono state eccezionali. La crescita delle emissioni totali stimate da sotto la media ha raggiunto il totale annuale più alto per la Spagna nei due decenni di dati sulle emissioni CAMS in soli 7-8 giorni. Le grandi quantità di fumo, e in particolare di PM2.5, rilasciate nell’atmosfera hanno causato un grave degrado della qualità dell’aria a livello locale e in altre aree della Penisola Iberica e di alcune parti della Francia. Attraverso il nostro monitoraggio continuo, il CAMS fornisce informazioni essenziali per comprendere questi sviluppi e supportare le risposte ai loro impatti”.

Incendi boschivi in Nord America

Anche dall’altra parte dell’Atlantico, il Nord America sta vivendo una diffusa attività di incendi. In Canada, le province di Saskatchewan e Manitoba rimangono le più colpite, con il 2025 che si è già classificato come la seconda stagione di incendi più grave mai registrata nel Paese, dopo il 2023.

Negli Stati Uniti, invece, gli incendi in Nevada, Arizona, Utah e Colorado sono proseguiti da luglio, producendo imponenti pennacchi di fumo.

Mentre le condizioni calde e secche nell’Europa meridionale e nel Nord America persistono, il CAMS continuerà a monitorare l’entità e la diffusione degli incendi boschivi, fornendo informazioni vitali a supporto delle misure di preparazione e risposta.