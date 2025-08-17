Crisi idrica in Iran: stop all’acqua a Tabriz, proteste e blackout aggravano la tensione

MeteoWeb

A causa della grave crisi idrica che sta colpendo l’Iran, la compagnia idrica provinciale ha annunciato interruzioni dell’erogazione idrica per il 17 agosto nell’area metropolitana di Tabriz. La popolazione di questa zona è di 1,7 milioni di abitanti. Dopo l’annuncio sono scoppiate proteste nella città di Babolsar e nella Provincia di Khuzestan. Secondo Iran International, l’elettricità viene interrotta a Babolsar per 6-8 ore al giorno e i cittadini non hanno accesso all’acqua, a Internet o al servizio di telefonia mobile. Inoltre, secondo un rapporto di Iran International, il prezzo del pollo è aumentato di oltre il 10% in Iran dall’inizio di agosto. Il Ministro dell’Agricoltura Jihad ha confermato l’impennata del prezzo del pollo, attribuendo la causa alle interruzioni di corrente e al caldo intenso.