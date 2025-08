Crollo a Genova Voltri: cede un capannone abbandonato, ricerche in corso sotto le macerie

MeteoWeb

E’ crollata poco fa una porzione di un capannone disabitato in via delle Fabbriche, a Genova Voltri. I Vigili del fuoco stanno operando in questo momento. Nonostante la struttura sia abbandonata, i pompieri non possono escludere persone coinvolte. Per questo, sul posto sono stati inviati i cinofili, gli esperti per la ricerca sotto maceria Usar e il personale con i droni per la ricerca di eventuali persone coinvolte.