Cucciolo di maremmano trovato impiccato a Colle di Tora: AIDAA mette una taglia da 1.000 euro

“Nei giorni scorsi un cucciolo di maremmano è stato trovato morto ed impiccato davanti ad un abitazione di Colle di Tora. E’ il secondo caso in tre anni, il primo fu nel 2022 quando il 4 settembre un altro maremmano fu trovato morto impiccato sulla strada per il lago sempre a Cola di Torre. In questo caso il cucciolo trovato appeso per una gamba ad un cancello era morto. Sulle cause di questo orrendo e macabro gesto c’è chi sussurra possa trattarsi di un atto intimidatorio. Chi invece sostiene che si escluda il gesto intimidatorio”. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che condannando questo atto vile e crudele ha deciso di “mettere una taglia di 1.000 euro su chi con la sua denuncia formale alle forze dell’ordine aiuterà ad identificare far condannare in via definitiva il responsabile”.