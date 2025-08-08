Un cuore che si costruisce da sé: svelato il segreto delle contrazioni cardiache

MeteoWeb

I ricercatori del Francis Crick Institute hanno compiuto una scoperta rivoluzionaria che getta nuova luce su uno dei misteri più affascinanti della biologia: come il cuore si forma in una complessa e funzionale pompa tridimensionale. Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, non è solo la genetica a guidare lo sviluppo, ma un affascinante meccanismo di feedback in cui le contrazioni stesse del cuore svolgono un ruolo fondamentale.

Il cuore: una pompa che impara a battere

Lo studio, pubblicato sulla rivista Developmental Cell, si è concentrato sui cuori dei pesci zebra, organismi ideali per osservare in tempo reale e con grande dettaglio i processi di crescita, grazie alla loro trasparenza e alle somiglianze genetiche con l’essere umano. Il team di ricerca ha utilizzato tecniche di imaging 4D per monitorare lo sviluppo delle trabecole, le strutture muscolari che compongono il cuore. La scoperta più sorprendente è che queste strutture non si formano per semplice divisione cellulare. Al contrario, il cuore “recluta” attivamente le cellule circostanti per costruire la sua massa muscolare e aumentare l’efficienza contrattile.

Il meccanismo di feedback e il ruolo delle contrazioni

La ricerca ha rivelato l’esistenza di un meccanismo di feedback inedito: più le trabecole si sviluppano e il cuore si contrae con forza, più viene innescato un segnale meccanico che rende le cellule circostanti più “morbide”. Questo permette loro di allungarsi, aumentando le loro dimensioni e consentendo al cuore di espandere il suo volume fino al 90%, massimizzando la sua capacità di riempimento sanguigno.

Questo sistema di feedback agisce anche come un freno naturale, stabilizzando la crescita e assicurando un sano ritmo di sviluppo. Come spiegato da Toby Andrews, primo autore dello studio, la struttura del cuore “non è innata, ma si adatta in modo intelligente ai cambiamenti della fisiologia animale“. Comprendere questo processo potrebbe aprire nuove strade per la cura delle cardiopatie congenite e altre malattie cardiache, offrendo la speranza di trattamenti innovativi basati sulla capacità del cuore di rimodellarsi e adattarsi.