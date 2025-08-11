Decine di incendi in Portogallo: oggi ancora alte temperature e allerta massima

MeteoWeb

Sono circa 50 gli incendi al momento attivi in Portogallo che impegnano oltre 2.300 Vigili del Fuoco. Sono quasi tutti nel nord del Paese, la zona più colpita durante tutto il fine settimana. I più preoccupanti sono localizzati nelle province di Trancoso, Covilhã e Vila Real. In quest’ultima località, in particolare, le fiamme si sono avvicinate molto ai centri abitati di Relva, Lordelo e Borbela, dove parte della popolazione (soprattutto anziani) è stata evacuata per precauzione.

Nella giornata di domenica 10 agosto, persino la gara ciclistica del Giro del Portogallo ha subito una battuta d’arresto. La quarta tappa, in corso proprio nella provincia di Vila Real, è stata interrotta al chilometro 132 a causa delle fiamme nella Serra do Alvão (la tappa completa era di 183 chilometri).

Intanto, proprio nelle zone più colpite, per la giornata di oggi, lunedì 11 agosto, si prevedono ancora alte temperature e le autorità mantengono l’allerta massima in 123 Comuni, mentre in 55 si registra un rischio molto elevato e rischio elevato in altri 79.