Il destino incrociato di Franco e Regina Baresi: lei operata al cuore, lui ai polmoni

“Entro qualche giorno in ospedale per fare giovedì 7 l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport”. Lo ha fatto sapere dai suoi social la ex calciatrice dell’Inter Regina Baresi, figlia di Giuseppe e nipote di Franco. Anche lo zio, il 3 agosto, aveva annunciato di essersi sottoposto a una delicata operazione per rimuovere un nodulo tumorale al polmone. Il vicepresidente onorario del Milan aveva anche scritto due righe per i tifosi: “voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”.