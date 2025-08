Disperso nei boschi di Cerro al Volturno: ricerche in corso

MeteoWeb

Sono in corso, nel territorio di Cerro al Volturno (Isernia), le ricerche di una persona dispersa in una zona boscosa alle porte del paese; si teme che possa essere precipitata in una scarpata. Il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato oggi pomeriggio, dopo che alle 17.30 è arrivata una segnalazione alla Centrale operativa del 118. Due squadre del CNSAS stanno operando sul posto, presenti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.