Doppio incendio di vegetazione a Prato e Poggio a Caiano: vigili del fuoco in azione con elicotteri e squadre Aib

Giornata intensa per i vigili del fuoco del comando di Prato, impegnati fin dalle prime ore di questa mattina in due distinti incendi di vegetazione che hanno colpito il territorio. Il primo rogo è divampato nel comune di Poggio a Caiano, dove si è sviluppato un vasto incendio che ha richiesto l’intervento di numerose squadre. Sul posto sono giunti, oltre ai vigili del fuoco di Prato, anche un’autobotte dal comando di Firenze, l’elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo e il personale Aib (Antincendio Boschivo) della Regione Toscana. Le fiamme hanno interessato un’ampia area collinare, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca.

L’incendio in località Canneto

Nel primo pomeriggio, l’emergenza si è spostata anche nel comune di Prato, in località Canneto, dove intorno alle 14.30 è scoppiato un secondo incendio di vegetazione. L’elicottero, dopo aver operato a Poggio a Caiano, si è spostato rapidamente sul nuovo fronte per supportare le operazioni di spegnimento. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica in entrambe le aree colpite, per mettere in sicurezza il territorio ed evitare possibili riprese del fuoco. Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento.