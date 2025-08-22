Dramma sul Gran Sasso, trovato morto escursionista disperso

MeteoWeb

L’escursionista S.P., 44 anni, originario dell’Aquila, è stato ritrovato senza vita dai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, in collaborazione con gli specialisti della Guardia di Finanza. L’uomo risultava disperso da ieri nella zona di Monte Prema, a circa 2.700 metri di quota sul Gran Sasso. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato in un canalone. Le operazioni di recupero, tuttora in corso, vengono condotte con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Pescara.