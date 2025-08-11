Occhi al cielo: due pianeti regalano spettacolo in congiunzione accompagnati dalle stelle cadenti

MeteoWeb

Venere e Giove stanno convergendo nel cielo orientale all’alba per una spettacolare congiunzione. Al massimo avvicinamento tra l’11 e il 13 agosto, i due pianeti brilleranno come una stella doppia luminosa, facilmente visibile anche dalle città più illuminate. Ma non è tutto: lo sciame meteorico delle Perseidi raggiunge il picco nello stesso momento, quindi si potrebbe avere anche la possibilità di ammirare una luminosa palla di fuoco. Impostate la sveglia ed uscite prima dell’alba: vale la pena svegliarsi!

Si prevede che il numero di meteore delle Perseidi aumenterà di 10 volte nelle prossime 24 ore. Le probabilità di catturarne una accanto ai due pianeti in congiunzione aumenteranno della stessa quantità.

Cos’è una congiunzione

Le congiunzioni planetarie sono fenomeni ottici: i corpi celesti coinvolti non si trovano realmente vicini nello Spazio, ma appaiono a poca distanza dalla prospettiva terrestre.

Lo spettacolo delle Perseidi

Ogni estate ad agosto tornano le Perseidi, la pioggia di meteore più spettacolare e popolare dell’anno. Questo sciame meteorico, visibile principalmente nell’emisfero boreale, raggiungerà il suo picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2025. Tuttavia, chi sogna di ammirare decine di “stelle cadenti” ogni ora dovrà fare i conti con un avversario luminoso: la Luna.

In condizioni ideali – cielo buio e lontano da fonti di inquinamento luminoso – le Perseidi possono regalare fino a 75 meteore all’ora. Quest’anno, durante la notte del picco, una Luna all’84% della sua luminosità sorgerà subito dopo il tramonto e rimarrà visibile per tutta la notte. Questo bagliore naturale ridurrà significativamente la quantità di meteore osservabili.

Nonostante ciò, gli appassionati non devono scoraggiarsi del tutto: le Perseidi sono note per la produzione di “bolidi“, meteore particolarmente luminose che riescono a farsi notare anche sotto cieli parzialmente disturbati dalla luce.