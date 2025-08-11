Due scosse di terremoto nello Stretto di Messina: una è stata avvertita dalla popolazione soprattutto a Reggio Calabria | DATI

MeteoWeb

Due scosse di terremoto hanno colpito questa mattina, poco dopo l’alba, lo Stretto di Messina con epicentro pochi chilometri al largo della città di Reggio Calabria. Le due scosse sono state di magnitudo 1.4 alle 06:27 e di magnitudo 2.6 alle 06:31: si sono quindi verificate a distanza ravvicinata, ed entrambe alla stessa profondità di circa 11km. La prima e più lieve scossa, non è stata avvertita dalla popolazione. Ma la seconda sì, soprattutto a Reggio Calabria ma anche a Messina. Il servizio “Hai Sentito il Terremoto” dell’INGV ha raccolto una sessantina di questionari compilati dalla popolazione, classificando il terremoto sul secondo grado della scala Mercalli sia a Messina che a Reggio Calabria.