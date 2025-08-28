Due vasti incendi di sterpaglie a Roma: Vigili del Fuoco al lavoro

MeteoWeb

Il personale dei Vigili del Fuoco di Roma è attualmente impegnato su due grossi incendi di sterpaglie che si sono sviluppati uno nella zona Muratella, l’altro a Saxa Rubra. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il primo rogo è avvenuto in prossimità di via Vicchio, nel quadrante sud della Capitale, dove i pompieri stanno operando affinché il fuoco, alimentato dal vento, non lambisca le abitazioni e le attività commerciali. Sul posto ci sono quattro squadre dei Vigili del Fuoco con tre autobotti, il carro autoprotettori. Presenti anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e moduli della Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento sono state intensificate da lanci d’acqua effettuati dall’elicottero.

A Saxa Rubra (quadrante Nord di Roma) l’incendio di sterpaglie e colture si è sviluppato in prossimità di via Enzo Tortora. Qui sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco con due autobotti. Presente anche direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) e il funzionario di guardia.