È morto stasera a Roma all’età di 89 anni Pippo Baudo. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. La notizia, appresa dall’ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.
E’ morto Pippo Baudo: addio al simbolo della TV italiana, aveva 89 anni
È scomparso questa sera a Roma il leggendario conduttore, storico volto di molti programmi iconici della televisione italiana
MeteoWeb