Eclissi solare “equinoziale” in arrivo: uno spettacolo per poche persone e per molti pinguini

Un evento astronomico si prepara a colorare i cieli dell’emisfero australe a settembre. In un’insolita coincidenza, un’eclissi solare parziale avrà luogo a poche ore di distanza dall’equinozio di primavera, offrendo uno spettacolo mozzafiato che purtroppo sarà visibile a un numero ristretto di fortunati e a un’intera popolazione di pinguini in Antartide. L’evento, soprannominato “eclissi equinoziale”, si verificherà tra il 21 e il 22 settembre 2025. Mentre l’equinozio segna il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, portando la primavera nell’emisfero meridionale e l’autunno in quello settentrionale, l’eclissi si svolgerà tra le 17:29 e le 21:53 UTC del 21 settembre, corrispondendo all’alba del 22 settembre per le aree in cui sarà visibile.

La visibilità

A differenza di un’eclissi totale, dove la Luna oscura completamente il Sole permettendo di ammirare la corona solare, un’eclissi parziale lascia sempre una porzione del disco solare visibile, creando una suggestiva “falce”. In ogni caso, l’osservazione richiede l’uso di occhiali per eclissi solari per tutta la durata dell’evento.

L’oscuramento sarà eccezionalmente profondo, con una copertura che raggiungerà l’86% in alcune zone del Mare di Ross in Antartide e della Nuova Zelanda meridionale. Si stima che circa 400mila persone potranno assistere a un’eclissi con una copertura superiore al 70%.

Dunedin, Nuova Zelanda: qui il Sole sorgerà già eclissato alle 06:27 del mattino (ora locale), raggiungendo il massimo oscuramento del 72% circa 40 minuti dopo;

qui il Sole sorgerà già eclissato alle 06:27 del mattino (ora locale), raggiungendo il massimo oscuramento del circa 40 minuti dopo; Auckland, Nuova Zelanda: a Nord, l’eclissi inizierà alle 6:10 del mattino (ora locale) con un massimo del 61% ;

a Nord, l’eclissi inizierà alle 6:10 del mattino (ora locale) con un massimo del ; Isole Figi e Tonga: nelle Isole del Pacifico, gli osservatori vedranno un’eclissi parziale minore all’alba;

nelle Isole del Pacifico, gli osservatori vedranno un’eclissi parziale minore all’alba; Hobart, Australia: qui sarà visibile un’eclissi minima, con una copertura del 3%, poco dopo le 6:00 del mattino.

Il percorso dell’eclissi si estende su alcune delle regioni più remote del pianeta, motivo per cui l’evento sarà ammirato da un pubblico molto particolare: i pinguini. Il prossimo appuntamento con il Sole e la Luna sarà il 17 febbraio 2026, con un’eclissi solare anulare, un “anello di fuoco” anch’esso visibile da una remota regione dell’Antartide.