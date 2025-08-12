Einstein Telescope, l’INGV in prima linea con due info point in Sardegna

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa attivamente alla promozione della candidatura del sito minerario di Sos Enattos, in Sardegna, a ospitare l’Einstein Telescope (ET), la futura infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali. Nell’ambito delle iniziative approvate dalla Giunta regionale della Sardegna, l’INGV sarà presente con due punti informativi: uno a Lula, cuore geografico e simbolico del progetto, e uno a Nuoro, che ospiterà anche un grande spazio espositivo permanente.

Gli info point avranno l’obiettivo di avvicinare cittadini, scuole e turisti al valore scientifico e tecnologico del progetto, raccontando il ruolo strategico che la Sardegna può assumere nel panorama internazionale della ricerca. Oltre a fornire informazioni aggiornate, gli spazi ospiteranno eventi divulgativi, workshop e attività educative realizzate in collaborazione con gli altri enti scientifici e accademici coinvolti.

“Come INGV siamo molto contenti di questa iniziativa e metteremo a disposizione le nostre migliori competenze scientifiche e divulgative”, dichiara Fabio Florindo, Presidente dell’INGV . “Gli info point e lo spazio espositivo rappresentano un’occasione preziosa per condividere con la comunità il valore di un progetto che unisce ricerca d’avanguardia e crescita per il territorio”.

L’Einstein Telescope sarà un rivelatore sotterraneo di onde gravitazionali, collocato a una profondità compresa tra i 200 e i 500 metri, capace di esplorare fenomeni cosmici mai osservati prima. La candidatura di Sos Enattos è stata avanzata dal Governo italiano con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) capofila e sostenuta dalla Regione Sardegna, dalle Università di Cagliari e Sassari, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’INGV, con il sostegno dei Comuni interessati.