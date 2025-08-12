Elicottero dell’Aeronautica Militare soccorre una bambina in imminente pericolo di vita sull’isola di Linosa | FOTO

MeteoWeb

Questa notte, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto per soccorrere una bambina di 12 anni in imminente pericolo di vita sull’isola di Linosa. La richiesta di intervento è stata coordinata dalla Prefettura di Palermo con il concorso di quella di Agrigento. L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) del Comando Squadra Aerea di Milano è decollato alle 23:30 di ieri con a bordo una équipe medica dell’Ospedale San Antonio Abate di Trapani.

Raggiunta l’isola, dopo la mezzanotte, la bambina è stata imbarcata dall’equipaggio e affidata alle cure del personale medico, per poi essere trasportata d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo.

Terminato il trasporto l’elicottero è rientrato alla base di Trapani alle 2:30, riprendendo il servizio di allarme nazionale.

Il 15° Stormo di Cervia

L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).