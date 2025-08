Elicottero atterra in modo incontrollato nel letto del torrente Talvera

MeteoWeb

Un elicottero è atterrato in modo incontrollato nel letto del torrente Talvera, nei pressi di Castel Novale, vicino a Bolzano. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi. All’incidente ha assistito un passante che ha avvertito i vigili del fuoco del corpo permanente. Che, una volta sul posto, hanno constatato che l’elicottero, della classe di peso 1,5 tonnellate, utilizzato per lavori di messa in sicurezza del pendio, era atterrato in modo incontrollato su un banco di sabbia nel letto del torrente. Al momento dell’impatto a bordo c’erano tre persone, che sono rimaste illese.

Le conseguenze

A causa dell’incidente, si è verificata una fuoriuscita di carburante dal velivolo in prossimità del letto del torrente e le squadre di soccorso si sono messe al lavoro per impedire la contaminazione delle acque. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti il servizio di soccorso sanitario con medico di emergenza, la polizia di stato ed i carabinieri.