Elicottero precipita sull’Isola di Wight: un ferito grave

MeteoWeb

Un elicottero si è schiantato in una zona di campagna dell’Isola di Wight, nell’Inghilterra meridionale, e una persona che si trovava a bordo è stata trasportata in ospedale con gravi ferite. Lo riferisce BBC News, secondo cui i soccorsi sono intervenuti questa mattina vicino a Shanklin ed è stata chiusa la strada a pochi metri dal luogo dell’incidente. Una testimone, Leigh Goldsmith, che era alla guida di un’automobile nella zona, ha detto di aver visto in lontananza l’elicottero “avvitarsi” per poi precipitare. Fortunatamente quando è avvenuto il fatto nessun veicolo stava passando in quel punto.

Non è ancora noto quante fossero le persone a bordo del velivolo di piccole dimensioni usato per voli turistici.

L’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), agenzia britannica che indaga sugli incidenti aerei, ha dichiarato di aver inviato una propria squadra sul posto per aprire un’indagine.