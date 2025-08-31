“Elon Musk, innovatore, imprenditore e visionario”: il libro di Chris McNab tradotto in italiano svela la grandezza del genio che sta cambiando il mondo

MeteoWeb

“Elon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario” è il titolo del libro di Chris McNab, tradotto in italiano da Gremese nel 2023. Il volume è stato completato nel 2022, pertanto non risente di alcuna influenza — né diretta né indiretta, né conscia né inconscia — dalle vicende politiche più recenti legate all’appoggio di Musk a Trump nella corsa alle presidenziali americane del 2024, e alla successiva lite tra i due personaggi.

Il testo si presenta come un ritratto ben articolato e ispiratore di Elon Musk. Completato nel 2022 (edizione originale pubblicata nello stesso anno), il libro non è contaminato da alcun bias derivante dagli sviluppi più recenti legati al suo impegno politico o alle tensioni pubbliche successive. Questo consente a Chris McNab di focalizzarsi con rigore e chiarezza su ciò che davvero conta: il percorso umano e imprenditoriale di Musk.

La versione italiana, uscita il 22 settembre 2023 per Gremese Editore nella collana Dialoghi (208 pagine), è tradotta con cura da Maurizia Paolucci. Il titolo italiano, “Elon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario“, riassume perfettamente lo spirito dell’opera.

Un miracolo tecnologico e imprenditoriale

McNab guida il lettore attraverso i passi decisivi della carriera di Musk, dalla fondazione di Zip2 (1995) alla svolta con X.com e PayPal, fino ai successi pionieristici di Tesla, SpaceX, SolarCity, Neuralink, The Boring Company e l’acquisizione di Twitter (ora X). Il racconto del “miracolo” Tesla e della conquista dello spazio con SpaceX è raccontato con passione e profondità, offrendo al lettore l’emozione di assistere, pagina dopo pagina, alla realizzazione di visioni che sembravano impossibili.

Ritratto umano e imprenditoriale di Musk

Si percepisce chiaramente l’intento di dipingere un ritratto completo e umano, non un santino. McNab mostra le sfaccettature della personalità di Musk, incluse le provocazioni e alcune decisioni controverse, in un contesto di grande lucidità analitica. Tuttavia, la narrazione resta saldamente ancorata alla sua filosofia: credere in ciò che si fa, ma dopo approfondimento e verifica.

Fonti dirette e stile accessibile

Pur non prediligendo un approccio accademico, McNab utilizza fonti affidabili e mostra familiarità con gli aspetti tecnici e imprenditoriali del mondo di Musk. La sua lunga esperienza come autore/editor (oltre 100 titoli, soprattutto storici e militari) garantisce una scrittura fluida, incisiva e priva di fronzoli. L’opera risulta ideale per i lettori italiani che desiderano scoprire uno dei protagonisti più straordinari e visionari della nostra epoca, con un’enorme bibliografia che consente ulteriori approfondimenti a chi vuole andare oltre.