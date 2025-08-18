Emergenza incendi in Spagna, il Nord/Ovest lotta contro caldo e fiamme | VIDEO

MeteoWeb

La Spagna è in prima linea nella lotta contro incendi boschivi sempre più vasti e violenti. Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato l’invio di altri 500 soldati per contenere i roghi che da oltre una settimana devastano la Galizia, nel Nord/Ovest del Paese, area dove anche la comunità autonoma di Castiglia e León lotta contro le fiamme. Le nuove forze si aggiungono ai più di 1.400 militari già impegnati sul campo. Secondo le autorità regionali, guidate dal presidente Alfonso Rueda, sono attivi almeno 12 grandi focolai nei pressi della città di Ourense. Case e centri abitati restano a rischio: sono in corso evacuazioni e confinamenti preventivi, mentre le alte temperature continuano ad alimentare l’avanzata delle fiamme. Ieri l’Agenzia meteorologica nazionale AEMET ha previsto picchi fino a +45°C in alcune aree, dopo che sabato a Córdoba si sono raggiunti i +44,7°C.

Un pompiere è morto in seguito a un incidente, ha riferito il governo della regione di Castiglia e León, portando a 4 il numero dei morti negli incendi che stanno devastando la Spagna da oltre una settimana. Il pompiere è deceduto nel ribaltamento di un veicolo che trasportava acqua.

Il bilancio complessivo degli incendi in Spagna dall’inizio del 2025 è drammatico: circa 158mila ettari di foreste sono andati in fumo, un’area equivalente alla superficie della Greater London, secondo i dati del sistema europeo EFFIS (European Forest Fire Information System).

Incendi in Spagna e in Europa

La crisi non riguarda solo la Spagna. In Portogallo, già 139mila ettari sono andati in fumo, un valore 17 volte superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2024. Anche Grecia, Bulgaria, Montenegro e Albania hanno chiesto l’attivazione della forza europea di protezione civile. La Turchia, invece, sta affrontando incendi devastanti che hanno causato almeno 19 vittime. Nella regione di Gallipoli, luogo simbolo della Prima Guerra Mondiale, interi centri abitati stati evacuati.

Cooperazione europea

La risposta alle fiamme vede un forte coordinamento internazionale: aerei e squadre antincendio provenienti da Francia, Italia e Paesi Bassi stanno affiancando i vigili del fuoco spagnoli. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori rinforzi da altri Stati membri dell’UE. La situazione mette in evidenza quanto la cooperazione scientifica e tecnologica sia cruciale: dal monitoraggio satellitare all’uso di modelli predittivi, la prevenzione e la gestione degli incendi richiedono sempre più un approccio integrato e sovranazionale.

Incendi in Spagna, le fiamme infuriano in Galizia

Spagna, emergenza incendi nella provincia di Castiglia e León