Emergenza maltempo in Veneto: Venezia e la sua terraferma sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo eccezionale sta mettendo in ginocchio l’intera provincia di Venezia, con allagamenti diffusi che hanno colpito la città e, in modo particolarmente critico, la terraferma. Il capoluogo lagunare non è stato risparmiato. A causa delle intense e persistenti precipitazioni, diverse zone della città risultano allagate. In una nota ufficiale, il Comune di Venezia ha definito la situazione “critica” e costantemente monitorata. Il Centro operativo comunale di Protezione civile è stato convocato per coordinare gli interventi e gestire l’emergenza.

L’invito a residenti e turisti è chiaro: uscire di casa solo in caso di assoluta necessità, evitare le aree allagate e controllare scantinati e seminterrati per limitare i danni.

In relazione all’ondata di maltempo in corso, il Comune di Venezia informa che “sono già operative con le idrovore 4 squadre di Protezione civile, mentre altre 3 sono già in fase di attivazione“. Stanno arrivando delle altre squadre dai comuni limitrofi non interessati dall’emergenza. Una decina di interventi in corso da parte di Veritas con macchinari per lo svuotamento degli interrati. Ci sono circa 900 clienti disalimentati dalla fornitura elettrica nei dintorni tra via Colombo, via Caneve e via Einaudi, a causa dell’allargamento di 3 cabine. Sono già in corso gli svuotamenti con la Protezione Civile regionale. Per la maggior parte si sta intervento con la posa di una Power Station. Il servizio di trasporto pubblico è regolare, segnala il Comune, “a parte il sottopasso della Castellana, con relative deviazioni dei bus in zona. Attivo il servizio sostitutivo con bus del tram T2“.

La terraferma in ginocchio: Mestre al centro dell’emergenza

Se la città d’acqua subisce gli effetti della pioggia, è la terraferma veneziana a vivere la situazione più drammatica. La forte ondata di maltempo notturna e mattutina ha causato numerosi disagi, con allagamenti che hanno colpito in particolare il centro di Mestre.

Dopo il nubifragio, a Mestre si gira così

Il Comune ha attivato sette squadre di Protezione civile, supportate da team provenienti dai Comuni limitrofi. Veritas, la multiutility locale, è intervenuta con macchinari specifici per lo svuotamento dei seminterrati, ma l’emergenza più grave riguarda la rete elettrica. Circa 900 utenze sono senza corrente a Mestre, a causa dell’allagamento di tre cabine sotterranee. L’intervento con idrovore è in corso, e in molti casi si sta ricorrendo all’uso di Power Station per ripristinare il servizio.

Anche la viabilità ha subito pesanti ripercussioni. Il servizio bus è parzialmente deviato a causa dell’allagamento del sottopasso di via Castellana, che serve le frazioni di Zelarino e Trivignano, mentre sulla linea T2 del tram per Marghera è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Disagi in tutto il Veneto

L’emergenza non riguarda solo il Veneziano, ma l’intero Veneto. Le province di Padova e Venezia sono state le più colpite da piogge che hanno raggiunto picchi di 80 mm/h a Mira (VE) e di 32 mm a Montegalda (VI). I Consorzi di bonifica hanno attivato tutte le idrovore disponibili per garantire il deflusso delle acque.

“Ringrazio la Protezione Civile regionale, i Vigili del Fuoco, i volontari e i Consorzi di bonifica“, ha dichiarato il Presidente della Regione Luca Zaia, sottolineando che “la sicurezza dei cittadini rimane la priorità assoluta“.

I Vigili del Fuoco hanno gestito centinaia di interventi in tutta la regione. Solo nelle province di Padova e Venezia si contano oltre 230 richieste di aiuto, principalmente per prosciugamenti e danni d’acqua. Tra le aree più colpite, Dolo, Pianiga, Mira, Mirano, Spinea e Martellago.

Anche i trasporti hanno risentito dell’emergenza: la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Padova e Mestre e si registrano rallentamenti su altre linee.

Secondo le previsioni di ARPAV, i fenomeni più intensi si sposteranno verso le aree montane e pedemontane nelle prossime ore, con un graduale miglioramento sui settori centrali e meridionali del Veneto nel corso del pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.