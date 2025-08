Empoli, domenica la rimozione della bomba della II Guerra Mondiale: 5mila evacuati

MeteoWeb

Domenica 7 settembre è prevista a Empoli un’importante operazione: la rimozione di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso maggio nel cantiere del Teatro il Ferruccio, in Piazza G. Guerra. L’intervento comporterà l’istituzione di una zona rossa di 468 metri di raggio, estesa tra Empoli e Vinci. Saranno circa 5mila i residenti da evacuare entro le ore 9: 3.800 a Empoli e 1.200 a Vinci. L’accesso all’area sarà vietato a veicoli e pedoni già dalle 7 del mattino e non sarà possibile lasciare auto parcheggiate nella zona. Il rientro nelle abitazioni sarà consentito solo al termine del disinnesco e del trasferimento dell’ordigno, operazioni che si stima dureranno per l’intera mattinata.

Il Comune di Empoli ha avvisato che, in caso di maltempo o ritardi nell’iter autorizzativo, la data potrebbe essere modificata, con comunicazioni tempestive.