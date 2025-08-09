Energia, collaborazione per le tecnologie autonome sottomarine con il veicolo Eelume S

MeteoWeb

Eelume, azienda norvegese specializzata in tecnologie autonome per il settore offshore, ha annunciato un’importante pietra miliare nella sua collaborazione con PETRONAS Research Sdn. Bhd. (PRSB), che si concentrerà sull’ulteriore sviluppo e potenziamento di tecnologie autonome per operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione (IMR) in ambiente sottomarino. Al centro di questa iniziativa c’è l’innovativo veicolo sottomarino autonomo Eelume S, progettato per avanzare nelle capacità di monitoraggio e ispezione non presidiata delle infrastrutture sottomarine critiche. L’AUV (Autonomous Underwater Vehicle), sviluppato con un design modulare, offre un’elevata autonomia e precisione nell’acquisizione dei dati, facilitando missioni più intelligenti, sicure e sostenibili in ambienti marini sempre più complessi.

Secondo Eelume, la progettazione modulare dell’AUV consente di adattarlo facilmente a una vasta gamma di operazioni, aumentando la sua versatilità per rispondere alle crescenti esigenze delle industrie offshore. Le sue capacità di lunga durata e l’efficienza nell’acquisizione di dati consentono alle operazioni di essere più precise e meno invasive, riducendo significativamente l’impatto ambientale, un tema cruciale per il settore energetico globale.

Le dichiarazioni

In una dichiarazione, Eelume ha sottolineato: “siamo entusiasti di annunciare questo importante traguardo strategico che vede Eelume e PETRONAS rafforzare la loro collaborazione su innovazione, efficienza operativa e sostenibilità nel settore dell’energia offshore. Questa partnership riflette la visione condivisa da entrambe le aziende di sfruttare le tecnologie autonome per ridurre i costi operativi in mare e l’impatto ambientale, priorità fondamentali nell’attuale panorama energetico”.

La collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di ricerca e sviluppo di soluzioni che promuovono la transizione verso operazioni più ecologiche e sostenibili nell’industria energetica offshore, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle esigenze di efficienza a lungo termine.