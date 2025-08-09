Energia, collaborazione per le tecnologie autonome sottomarine con il veicolo Eelume S

Eelume, azienda norvegese specializzata in tecnologie autonome per il settore offshore, ha annunciato un’importante pietra miliare nella sua collaborazione con PETRONAS Research Sdn. Bhd. (PRSB), che si concentrerà sull’ulteriore sviluppo e potenziamento di tecnologie autonome per operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione (IMR) in ambiente sottomarino. Al centro di questa iniziativa c’è l’innovativo veicolo sottomarino autonomo Eelume S, progettato per avanzare nelle capacità di monitoraggio e ispezione non presidiata delle infrastrutture sottomarine critiche. L’AUV (Autonomous Underwater Vehicle), sviluppato con un design modulare, offre un’elevata autonomia e precisione nell’acquisizione dei dati, facilitando missioni più intelligenti, sicure e sostenibili in ambienti marini sempre più complessi.
Secondo Eelume, la progettazione modulare dell’AUV consente di adattarlo facilmente a una vasta gamma di operazioni, aumentando la sua versatilità per rispondere alle crescenti esigenze delle industrie offshore. Le sue capacità di lunga durata e l’efficienza nell’acquisizione di dati consentono alle operazioni di essere più precise e meno invasive, riducendo significativamente l’impatto ambientale, un tema cruciale per il settore energetico globale.
Le dichiarazioni
In una dichiarazione, Eelume ha sottolineato: “siamo entusiasti di annunciare questo importante traguardo strategico che vede Eelume e PETRONAS rafforzare la loro collaborazione su innovazione, efficienza operativa e sostenibilità nel settore dell’energia offshore. Questa partnership riflette la visione condivisa da entrambe le aziende di sfruttare le tecnologie autonome per ridurre i costi operativi in mare e l’impatto ambientale, priorità fondamentali nell’attuale panorama energetico”.
La collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di ricerca e sviluppo di soluzioni che promuovono la transizione verso operazioni più ecologiche e sostenibili nell’industria energetica offshore, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle esigenze di efficienza a lungo termine.