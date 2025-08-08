Il futuro dell’energia in Italia: le prospettive sulle rinnovabili entro il 2035

MeteoWeb

L’Italia ha promosso lo sviluppo dell’energia rinnovabile attraverso le sue principali strategie e politiche energetiche, tra cui la Strategia Energetica Nazionale e il Piano Nazionale Integrato per l’energia e il clima, ponendo al contempo l’accento sulla sicurezza energetica. Di conseguenza, si prevede che le energie rinnovabili supereranno l’energia termoelettrica come fonte primaria di generazione elettrica in Italia nel 2030 e continueranno ad aumentare la loro quota fino al 55,9% nel 2035, secondo GlobalData, azienda leader nel settore dei dati e dell’analisi.

L’ultimo rapporto di GlobalData

“Prospettive del mercato elettrico italiano fino al 2035”. “Tendenze di mercato, regolamentazione e panorama competitivo”, rivela che l’energia rinnovabile ha dominato il mix di capacità installato in Italia nel 2024 con una quota del 43,4%. Si prevede che sarà la tecnologia principale nel 2035, rappresentando una quota del 70,6%. Seguita a breve distanza dall’energia termoelettrica, che rappresentava il 42,3% della capacità installata nel 2024 e che si prevede scenderà al 21,4% nel 2035. Nel 2024, l’energia termoelettrica ha dominato il mix di generazione con il 51,3%, mentre le rinnovabili hanno rappresentato il 34,9%.

La grande idroelettrica ha rappresentato la restante quota del 13,8%. Attaurrahman Ojindaram Saibasan, Senior Power Analyst di GlobalData, commenta: “l’Italia non è nota per possedere ingenti riserve nazionali di combustibili fossili ed è fortemente dipendente dalle esportazioni”. Come secondo importatore di gas in Europa, dopo la Germania, l’Italia si approvvigiona di gas naturale da Azerbaigian, Algeria, Libia e altre nazioni. L’Italia soddisfa la maggior parte del suo fabbisogno di gas attraverso le importazioni, che possono offrire una soluzione a breve termine. Tuttavia, il governo sta attivamente cercando di espandere la capacità di energia rinnovabile per ridurre la dipendenza dalle fonti estere.