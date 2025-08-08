Energia, il petrolio russo Urals offerto alla Cina a prezzo scontato

MeteoWeb

Il petrolio russo Urals – che viene trasportato dai porti della Russia occidentale all’India – viene ora offerto a prezzi scontati in Cina a causa delle incertezze sugli indiani acquisti di petrolio di Mosca a seguito dei dazi. Le spedizioni spot degli Urali verso la Cina rappresenterebbero un significativo dirottamento dei flussi di esportazione petrolifera russa. Dei carichi di Urali vengono proposti agli acquirenti cinesi, che in genere importano l’ESPO russo di qualità per l’Estremo Oriente. Secondo alcuni trader, l’Urals viene offerto con un premio di 1,50 dollari sul Brent di Londra, in calo rispetto al premio di 2,50 dollari al barile della scorsa settimana.

La Cina è il principale acquirente di greggio russo, ma la maggior parte delle sue proprietà consiste in ESPO spedito dal porto russo di Kozmino, in Estremo Oriente. L’Urals, d’altra parte, viene spedito dai porti della Russia occidentale all’India e la Cina non ne ha importato molto a causa dei costi di spedizione più elevati e dei viaggi più lunghi. Tuttavia, con l’aumento dei dazi statunitensi sull’India per le sue importazioni di greggio russo, i flussi commerciali hanno iniziato a cambiare.

L’India riduce importazioni di greggio russo

“Le maggiori raffinerie statali indiane stanno ritirando gli acquisti spot di greggio russo per i carichi in partenza ad ottobre”, hanno riferito ieri a Bloomberg alcune fonti, un giorno dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un ulteriore dazio del 25% sull’India per le sue importate dalla Russia. Le raffinerie statali indiane, a causa della minaccia tariffaria, si sono assicurate sul mercato spot almeno 22 milioni di barili di petrolio non russo con consegna a settembre e ottobre.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì scorso ha firmato un ordine esecutivo che impone un ulteriore dazio del 25% sui beni indiani, prendendo di mira esplicitamente le importazioni in corso di petrolio russo da parte dell’India. Il dazio complessivo del 50% sui beni indiani entrerà in vigore 21 giorni dopo il 6 agosto. Secondo gli analisti, anche se la Cina intensifica gli acquisti spot di greggio Urali, è improbabile che possa assorbire tutto il petrolio importato dalle raffinerie indiane.