MeteoWeb

India e Brasile sono interessate alle importazioni di energia dalla Russia e non cederanno alle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È quanto scrive il quotidiano cinese Global Times, citando alcuni esperti cinesi. “I dazi di Trump hanno inflitto duri colpi a diversi Paesi: piuttosto che attendere passivamente la fine, è meglio restare fermi per mitigare le perdite”, ha dichiarato Lu Xiang, ricercatore dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Secondo Xiang, ogni Paese ha il diritto di salvaguardare i propri legittimi interessi, e Brasile e India stanno agendo in base a questo principio, che riflette la loro ricerca di una politica estera indipendente. Il ricercatore ritiene che l’amministrazione Trump consideri i dazi come una “panacea” per tutte le difficoltà che deve affrontare, ma la realtà racconta una storia diversa.

La posizione di Qian Feng

Qian Feng, direttore del dipartimento di ricerca del National Strategy Institute dell’Università di Tsinghua, ha affermato che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, l’India non abbandonerà gli acquisti di petrolio russo, poiché l’India è un Paese carente di petrolio e il greggio russo le offre i vantaggi di un rapporto costo-efficacia e di alta qualità, oltre a garantire il suo sviluppo economico. Qian ha aggiunto che i tentativi di Washington di esercitare pressioni su Nuova Delhi potrebbero spingere l’India a tornare ulteriormente ad una politica di bilanciamento tra le grandi potenze. Trump in precedenza aveva annunciato l’intenzione di adottare misure contro i Paesi importatori di petrolio russo, tra cui India e Brasile.