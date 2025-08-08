Energia, USA: tagliati 7 miliardi di sovvenzioni ai pannelli solari

MeteoWeb

L’amministrazione Trump ha scelto di cancellare un programma da 7 miliardi di dollari, ideato per portare l’energia solare sui tetti delle comunità a basso reddito e svantaggiate negli Stati Uniti. Questo progetto, chiamato Solar For All, era stato introdotto con l’Inflation Reduction Act del 2022, la legge sul clima promossa dall’ex presidente Joe Biden. L’iniziativa puntava a supportare più di 900mila famiglie, consentendo loro di risparmiare centinaia di dollari all’anno sulle bollette elettriche. L’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti ha confermato la sospensione delle sovvenzioni.