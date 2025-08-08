L’amministrazione Trump ha scelto di cancellare un programma da 7 miliardi di dollari, ideato per portare l’energia solare sui tetti delle comunità a basso reddito e svantaggiate negli Stati Uniti. Questo progetto, chiamato Solar For All, era stato introdotto con l’Inflation Reduction Act del 2022, la legge sul clima promossa dall’ex presidente Joe Biden. L’iniziativa puntava a supportare più di 900mila famiglie, consentendo loro di risparmiare centinaia di dollari all’anno sulle bollette elettriche. L’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti ha confermato la sospensione delle sovvenzioni.
Energia, USA: tagliati 7 miliardi di sovvenzioni ai pannelli solari
