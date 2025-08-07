Energie rinnovabili in Germania: il fallimento dell’asta per parchi eolici segna un punto di svolta

MeteoWeb

La Germania ha recentemente assistito a una delusione nel settore delle energie rinnovabili con il fallimento dell’asta per l’assegnazione di due aree destinate all’installazione di parchi eolici offshore nella Nordsea. Questo evento segna la prima volta in cui un’asta di terreni per la produzione di energia eolica marina è andata a vuoto. Mentre il Paese sta cercando di fare affidamento sull’energia rinnovabile per ridurre la sua dipendenza dalle fonti fossili, il settore eolico offshore sembra affrontare sfide significative. Secondo Stefan Thimm, direttore del Bundesverband Windenergie Offshore (BWO), la causa di questo fallimento è legata ai rischi eccessivi imposti agli sviluppatori di parchi eolici, che hanno reso la partecipazione a queste aste poco attraente.

“Era chiaro che un’asta del genere non avrebbe avuto successo” ha dichiarato Thimm. La difficoltà principale, come spiegato dalla presidente del Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, risiede nei costi elevati associati alla costruzione dei parchi eolici e nelle incertezze del mercato energetico. Bloomberg ha riportato che la principale causa di questo fallimento è stata la mancanza di sovvenzioni per le aree offerte, un fattore che ha reso i terreni meno appetibili per gli investitori. La domanda che ora si pone è se l’eolico offshore in Germania possa prosperare senza un supporto finanziario diretto da parte dello Stato.

La risposta della politica e gli obiettivi per il futuro

Nonostante il fallimento, Armand Zorn, membro del comitato per l’economia e l’energia della SPD, ha sottolineato che non si deve parlare di un “declino dell’energia eolica”. Zorn ha ribadito l’importanza di fornire chiarezza e trasparenza sulle politiche e sugli strumenti di supporto che il governo intende implementare nei prossimi anni per incentivare il settore. Solo con strutture che riducano i rischi per gli sviluppatori, è probabile che le aste future possano vedere una maggiore partecipazione.

La posizione di Zorn è che, nonostante il maggiore rischio, la costruzione di parchi eolici offshore rimarrà redditizia anche senza sovvenzioni dirette, specialmente in un Paese che mira alla neutralità climatica e a un’elettrificazione maggiore.

Le reazioni delle forze politiche

Anche se la SPD ha difeso l’importanza degli obiettivi di espansione dell’eolico offshore, alcuni partiti politici, come Die Linke, hanno criticato la centralità che il governo dà alle grandi imprese fossili. Fabian Fahl, portavoce del partito per la politica climatica, ha suggerito che le piccole imprese energetiche, come le cooperative e le municipalizzate, dovrebbero avere maggiori opportunità di partecipare a queste aste. Secondo Fahl, l’eolico è comunque economicamente vantaggioso anche senza incentivi statali, e non è necessario abbassare gli obiettivi di crescita.

Le prospettive future: cosa cambierà?

Le aree N-10.1 e N-10.2, che non sono state assegnate nell’asta di quest’estate, saranno rimesse all’asta nel giugno 2026, secondo quanto stabilito dalla Bundesnetzagentur. Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi in modo diverso, con un possibile aggiustamento delle condizioni di gara, come dichiarato dal Ministero dell’Economia.

Nel frattempo, la Germania ha ridotto i suoi obiettivi di capacità di generazione di energia offshore: da 60 GW entro il 2037, a 40 GW entro il 2034, come indicato nell’ultimo piano di sviluppo pubblicato dal Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Le nuove aree disponibili potrebbero favorire un’espansione maggiore nelle acque della Nordsea e dell’Ostsea. Il fallimento della recente asta per i parchi eolici offshore segna un punto critico per il futuro delle energie rinnovabili in Germania. Nonostante le difficoltà, la strada per la transizione energetica continua a presentare sfide e opportunità. Sarà fondamentale che il governo tedesco adotti politiche più trasparenti e strategie di supporto per attrarre investimenti nel settore eolico, senza compromettere gli ambiziosi obiettivi climatici del Paese.