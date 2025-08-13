Ennesimo dramma sul fiume Oglio: giovane annega, due amici salvati da passanti

MeteoWeb

Ennesimo dramma di questa estate nelle acque del fiume Oglio, al confine tra Palazzolo (Brescia) e Castelli Calepio (Bergamo). Nel pomeriggio un giovane è annegato nei pressi della nuova diga. Era in compagnia di due amici, di 16 e 22 anni, che hanno tentato di soccorrerlo ma sono stati a loro volta in difficoltà. Entrambi sono stati salvati da due passanti che si trovavano sulla sponda bresciana.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, che hanno individuato il corpo della vittima alcune centinaia di metri più a valle. Sono in corso le operazioni di recupero.