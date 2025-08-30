Enorme incendio brucia i laghetti dell’Oasi naturale di Saline Joniche | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in questi minuti l’area naturalistica dei laghetti di Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme stanno divorando la vegetazione circostante, in particolare i canneti che caratterizzano questa zona umida di straordinaria importanza ambientale. L’incendio si è sviluppato lungo il basso Ionio reggino, provocando una colonna di fumo nero enorme che si innalza dal “Pantano di Saline”, rendendo visibile l’evento anche a diversi chilometri di distanza.

Una nube di fumo sulla SS-106: autorità in allerta

Sul posto sono presenti ANAS, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che stanno monitorando attentamente la situazione dalla Strada Statale 106 Ionica (Taranto–Reggio Calabria). Al momento non si registrano interventi diretti di spegnimento, ma le squadre operative sono schierate lungo la carreggiata, pronte a valutare l’evoluzione del rogo. La colonna di fumo, spinta dal vento, sta creando notevoli disagi anche alla viabilità e all’abitato circostante.

L’importanza naturalistica dei laghetti di Saline Joniche

L’area interessata dall’incendio non è un luogo qualsiasi: i laghetti di Saline Joniche, conosciuti anche come Pantano di Saline, rappresentano una delle oasi naturalistiche più preziose del Sud Italia. Si tratta di un sistema di zone umide costiere che accoglie una biodiversità straordinaria, habitat ideale per molte specie di uccelli migratori e stanziali, tra cui aironi, cavalieri d’Italia e fenicotteri.

I canneti, ora minacciati dalle fiamme, svolgono un ruolo ecologico fondamentale: filtrano l’acqua, offrono rifugio alla fauna e contribuiscono all’equilibrio idrogeologico della piana ionica reggina. La loro distruzione rischia di compromettere gravemente l’ecosistema dell’oasi, già fragile e spesso minacciato da incendi e attività antropiche.

Fiamme alte e scenario drammatico

Le immagini che giungono dall’area mostrano fiamme altissime che divorano rapidamente la vegetazione attorno ai laghetti, con crepitii e lingue di fuoco che si alzano in più punti. Il vento sta alimentando il fronte dell’incendio, accelerando la propagazione e rendendo complesso ogni eventuale intervento diretto.

La situazione è particolarmente critica perché l’incendio interessa un contesto naturale unico e insostituibile, che negli anni ha attirato l’attenzione di biologi, naturalisti e appassionati di birdwatching.

Un patrimonio a rischio

Quello che sta accadendo a Saline Joniche non è solo un episodio locale, ma un grave danno al patrimonio ambientale e paesaggistico della Calabria e dell’Italia intera. La perdita anche solo parziale di questo ecosistema rappresenta un colpo durissimo per la biodiversità e per la tutela delle zone umide costiere, considerate a livello internazionale tra gli habitat più importanti e al tempo stesso più vulnerabili.

Le prossime ore saranno decisive per capire se le fiamme potranno essere circoscritte e se l’oasi potrà essere salvaguardata almeno in parte. Intanto, la nube di fumo continua a oscurare il cielo del basso Ionio reggino, testimoniando la gravità dell’incendio in corso.